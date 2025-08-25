Destino Potencia Tartagal explotó con más de 400 millones en ventas y 80 mil visitantes

Tartagal fue escenario de un verdadero hito regional con la realización de Destino Potencia, que se llevó a adelante los días 22, 23 y 24 de agosto en el complejo municipal Martín Miguel de Güemes. Durante tres jornadas, más de 400 emprendedores participaron con stands, food trucks, plazas y espectáculos en vivo, consolidando a la feria como uno de los motores económicos más importantes del norte provincial.

El evento no solo ofreció una gran vidriera para el emprendedurismo local, sino que también dejó un impacto económico contundente: cada emprendedor recaudó en promedio 1 millón de pesos, lo que significó un movimiento superior a los 400 millones de pesos en ventas.

A la par, la convocatoria marcó un récord con la presencia de 80 mil visitantes. El viernes participaron unas 10 mil personas, el sábado se sumaron 25 mil y el domingo de cierre explotó con más de 45 mil asistentes.

Virginia Storni, directora de Emprendedurismo, subrayó la trascendencia del encuentro: “Destino Potencia es mucho más que una feria, es un espacio de transformación para los emprendedores. En cada edición vemos cómo crecen sus proyectos, cómo se conectan con nuevos mercados y cómo generan un impacto positivo en sus comunidades. Los números que logramos en Tartagal son una muestra de la fuerza emprendedora que tiene la provincia”.

Con este nuevo éxito, Destino Potencia se reafirma como una plataforma clave para potenciar a los emprendedores, fortalecer la economía regional y promover el desarrollo no solo de Tartagal, sino de toda la provincia.