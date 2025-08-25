PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
25 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Siniestro vial en Salta
L-Gante
control vehicular
#MilagroParaElMundo
Destino Potencia Tartagal
Salud publica
gripe en salta
Siniestro vial en Salta
L-Gante
control vehicular
#MilagroParaElMundo
Destino Potencia Tartagal
Salud publica
gripe en salta

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR BLUE

$1360.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Destino Potencia Tartagal

Destino Potencia Tartagal explotó con más de 400 millones en ventas y 80 mil visitantes

En solo tres días, la feria transformó a Tartagal en el centro del emprendedurismo del norte: más de 400 emprendedores, shows, food trucks y un impacto económico histórico que superó los 400 millones de pesos.
Lunes, 25 de agosto de 2025 11:28
Destino Potencia Tartagal generó más de 400 millones de pesos en ventas
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Tartagal fue escenario de un verdadero hito regional con la realización de Destino Potencia, que se llevó a adelante los días 22, 23 y 24 de agosto en el complejo municipal Martín Miguel de Güemes. Durante tres jornadas, más de 400 emprendedores participaron con stands, food trucks, plazas y espectáculos en vivo, consolidando a la feria como uno de los motores económicos más importantes del norte provincial.

El evento no solo ofreció una gran vidriera para el emprendedurismo local, sino que también dejó un impacto económico contundente: cada emprendedor recaudó en promedio 1 millón de pesos, lo que significó un movimiento superior a los 400 millones de pesos en ventas.

A la par, la convocatoria marcó un récord con la presencia de 80 mil visitantes. El viernes participaron unas 10 mil personas, el sábado se sumaron 25 mil y el domingo de cierre explotó con más de 45 mil asistentes.

Virginia Storni, directora de Emprendedurismo, subrayó la trascendencia del encuentro: “Destino Potencia es mucho más que una feria, es un espacio de transformación para los emprendedores. En cada edición vemos cómo crecen sus proyectos, cómo se conectan con nuevos mercados y cómo generan un impacto positivo en sus comunidades. Los números que logramos en Tartagal son una muestra de la fuerza emprendedora que tiene la provincia”.

Con este nuevo éxito, Destino Potencia se reafirma como una plataforma clave para potenciar a los emprendedores, fortalecer la economía regional y promover el desarrollo no solo de Tartagal, sino de toda la provincia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD