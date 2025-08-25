Milagroparaelmundo: Salta vivió la 7ma edición de "Música por el Camino de la Fe"

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa y el Ente de Turismo, junto a la Dirección Artística de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), llevó adelante la 7.ª edición del ciclo “Música por el Camino de la Fe”.

Durante dos noches, salteños y turistas disfrutaron de conciertos corales en templos históricos de la ciudad, en una propuesta que une música, fe y encuentro.

El sábado, en la Iglesia de La Merced, se presentó la prestigiosa agrupación cordobesa 12 de Cámara, dirigida por Camilo Santostefano, con la interpretación de The Sacred Veil del compositor estadounidense Eric Whitacre. La obra ofreció una experiencia conmovedora al explorar el amor, la pérdida y la esperanza a través de un lenguaje musical profundamente emotivo, que brindó al público una velada cargada de sensaciones y emoción.

La programación continuó el domingo 24 de agosto en la Basílica San Francisco, con la actuación del Coro UCASAL bajo la dirección del maestro Jorge Lhez. El concierto, titulado Nocturno, incluyó obras contemporáneas de Ēriks Ešenvalds, Morten Lauridsen, Peter Anglea, Dan Forrest y Kim André Arnesen, con acompañamiento al piano de David Benites.

El maestro Jorge Lhez, director artístico de UCASAL, resaltó: “Siempre tenemos un mensaje para dar, una enseñanza de vida o, al menos, algo que interpele al público en algún aspecto. El arte tiene la función de llevarnos a lugares que a veces no nos animamos a ir. Y esta edición fue transitar por las zonas más dolorosas de la experiencia humana y terminar con el hecho de maravillarse ante la naturaleza y alabanza a Dios”.

Finalmente, adelantó sobre la próxima edición: “Siempre vamos a tener una propuesta diferente a lo que se escucha todos los días, y ese también es un desafío para nosotros, pensar qué necesitamos para seguir creciendo artísticamente y qué podemos dejarle al público”.