Scoring: miembros de Pavicei brindaron una charla a infractores viales

Esta mañana, la Escuela de Emprendedores fue el escenario de una nueva charla brindada por miembros de Pavicei (Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables) a infractores viales.

La misma estuvo destinada a más de 150 personas que perdieron los puntos del Scoring por manejar bajo los efectos del alcohol. Los integrantes de Pavicei (buscaron concientizar a los conductores.

«Hoy terminan el curso para recuperar los puntos del scoring quienes los perdieron por manejar ebrios. El curso consta de tres clases, las cuales culminan hoy con los exámenes y con la charla para concientizar», explicó Oscar Funes, director de Educación Vial.

«Nosotros apuntamos a que tomen conciencia en el momento de agarrar el volante y entregar la llave si han consumido alcohol. Siempre esperamos que a partir de esta charla le hayamos tocado un poquito el corazón, que sepan que pueden ocasionar una tragedia muy grave para la sociedad», dijo Sonia Méndez, titular de PaViCEI Salta.

Durante la jornada, los integrantes de la organización visibilizaron diversas situaciones con imágenes y videos que llegaron a impactar y conmocionar a los presentes.

Cabe destacar que la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial continuará con estas acciones, que son el tercer paso para volver a recuperar los puntos de Scoring. Se busca que los conductores mejoren, para así garantizar el orden y la seguridad vial en la ciudad.