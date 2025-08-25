PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
25 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salud publica
gripe en salta
Leonel Francia
Torneo Clausura
Diego Spagnuolo
Homo Argentum
Javier Milei
Salud publica
gripe en salta
Leonel Francia
Torneo Clausura
Diego Spagnuolo
Homo Argentum
Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1370.00

DÓLAR BLUE

$1365.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

“Homo Argentum” superó el millón de espectadores

La película que protagoniza Guillermo Francella es un éxito en el cine.
Lunes, 25 de agosto de 2025 17:55
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La película “Homo Argentum” superó este domingo el millón de espectadores, logrando una taquilla de 1.080.000 personas en tan solo 11 días y convirtiéndose en uno de los mejores estrenos del cine nacional de todos los tiempos.

Durante este período, al menos 6 de cada 10 personas que fueron al cine eligieron ver “Homo Argentum” entre 74 títulos disponibles, consolidando su dominio absoluto en la cartelera.

Protagonizada por Guillermo Francella y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, el film se convierte en la segunda película en la historia del cine argentino en alcanzar el millón de espectadores en este lapso de tiempo. Este lugar en el podio es compartido con “Relatos Salvajes” y “Metegol”, ambas películas de la era pre pandemia.

Además, “Homo Argentum” establece otro récord: es la segunda película de 2025 en llegar más rápido a esta marca, superando incluso a “Minecraft”, que lo consiguió en 12 días.

Al mismo tiempo, la película se instaló como un verdadero fenómeno social. Discutida y celebrada por igual, encendió debates en medios y redes desde antes de su estreno. Su impacto fue creciendo, impulsado por la respuesta del público y su lugar en la conversación cultural.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD