25 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Leonel Francia
Torneo Clausura
Diego Spagnuolo
corrupción en la cárcel de Villa Las Rosas
Homo Argentum
Milagro 2025
Javier Milei
Martín Menem
River Plate
Deportes

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River

El secretario general del millonario hizo el anuncio en un acto que contó con la presencia del actual titular Jorge Brito y del expresidente Rodolfo D'Onofrio.
Lunes, 25 de agosto de 2025 18:29
El secretario general de River, Stefano Di Carlo, oficializó este lunes su candidatura a presidente de club en un acto realizado en el Salón Pampa del Hotel Sheraton.

Esta mañana en el hotel porteño, el secretario general riverplatense presentó su candidatura presidencial junto a quienes serían sus vicepresidentes en caso de ganar: Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty. Además, estuvieron presentes el actual presidente Jorge Brito y su antecesor Rodolfo D´Onofrio.

"Esto es la continuidad de un proceso que tiene credenciales, sus antecedentes. 12 años de administración, D´Onofrio primero, después Brito y los títulos, la gran obra de infraestructura. River en otra escala en el tamaño de su economía, con un nuevo piso. Le proponemos al socio seguir con estos términos deportivos, seguir desarrollando este club social y cultural” declaró Di Carlo.

Además, el candidato declaró: "Hay que profundizar con este nuevo piso. Cuando haces transformaciones como las que hicimos, hay momentos de transición. Entra a competir las prioridades: lo que hay que tener ahora es armonía y equilibrio en las cuentas del club y, buscar la Copa Libertadores".

"Más recursos, mejores jugadores"

“Cuando agrandamos la economía del club lo que uno debe entender que, con más recursos, tenés mejores jugadores. Lo único que necesitamos es tiempo y los socios decidirán si nos dan ese tiempo para alcanzar los objetivos” añadió.

Por último, Di Carlo se refirió a su idea de ampliar el estadio Monumental: “Vamos a presentar un plan que tendrá que ver con seguir mejorando el estadio, darle tecnología, capacidad y modernización. El punto más profundo de vinculación que tiene River con la gente es ver al equipo. Si se generan más ubicaciones, democratizamos River. Hemos engendrado un estadio dentro del estadio. Hoy River lidera en todo en ese aspecto”.

“Todos los días pensamos en ampliar. La prioridad es darle volumen, la fuerza y la grandeza de river se explica por la gente y el socio. Tenemos mucha conciencia es que es un aspecto central en lo que viene” concluyó.

Temas de la nota

