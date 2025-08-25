Belgrano vs. Central Córdoba EN VIVO: se cierra la fecha 6 y el ferro sorprende en La Docta

Por la fecha 6, Belgrano de Córdoba, que lleva cuatro partidos sin perder, recibe a un Central Córdoba que viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana. El ferro sorprende y gana 2 a 0 con los goles de Gastón Verón, a los 3 minutos del primer tiempo, y de Diego Barrera a los 8 minutos del complemento.

El celeste si bien viene de un empate sin goles ante Aldosivi en el que no demostró el nivel esperado, parece estar encontrando su juego: lleva cuatro partidos sin conocer la derrota y solo cayó una vez en los anteriores once encuentros. En el interín, perdió a una de sus figuras, Mariano Troilo, defensor que había sido convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni en la última fecha FIFA, y fue vendido al Parma a cambio de ocho millones de euros.



Por su parte, los dirigidos por Omar De Felippe fueron eliminados el miércoles de la Copa Sudamericana tras perder por 1 a 0 con Lanús en los 90 y por 4 a 2 en la tanda de penales, concluyendo así su primera campaña internacional. En el ámbito local, todavía no tuvieron caídas en el Torneo Clausura, con cuatro empates y una victoria, pero buscarán emprolijar su rendimiento para afianzarse en puestos de playoff.