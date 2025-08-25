¿Última helada en Salta? amaneció a -1°C y la sensación térmica fue de -3°C

La ciudad de Salta y alrededores vivieron esta mañana un amanecer gélido, con una helada que llevó el termómetro a -1°C y una sensación térmica de -3°C, de acuerdo al reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno se registró poco antes de la salida del sol, cuando la humedad acumulada durante la noche se congeló, pintando de blanco pastizales, techos y parabrisas.

Los especialistas aseguran que estas podrían ser las últimas del invierno, ya que el mes entra en su cuenta regresiva y las temperaturas muestran un marcado ascenso hacia la primavera.

De la helada al sol radiante

El contraste térmico es notable: mientras la madrugada obligó a los salteños a abrigarse con bufandas y camperas gruesas, la tarde ofrecerá condiciones casi primaverales, con cielo totalmente despejado*y una máxima prevista de 22°C.

Este patrón de mañanas frías y tardes cálidas se repetirá durante toda la semana:

* Martes y miércoles: mínimas de 3°C y máximas de 22°C, con cielo despejado.

* Jueves: mínima de 5°C y máxima de 23°C.

* Viernes: mínima de 6°C y máxima de 25°C, jornada que marcará el pico de calor de la semana.

* Sábado: mínima de 8°C y máxima de 24°C.

* Domingo: mínima de 7°C y máxima de 18°C, con leve descenso.

Adiós al abrigo pesado

Con este pronóstico, todo indica que agosto se despedirá con mañanas todavía frescas, pero con tardes cada vez más templadas. Septiembre traerá un nuevo escenario: días más largos, temperaturas agradables y el colorido de la primavera.

Los meteorólogos destacan que la amplitud térmica seguirá siendo un rasgo característico del clima salteño: mañanas frías, cielos despejados y tardes soleadas. No obstante, la sensación general es que el invierno 2025 empieza a quedar atrás.

