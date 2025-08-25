Confirman un tercer ADN hallado en la “casa del horror” de Alto Comedero

Alvaro Tejeda, El Tribuno de Jujuy

Los investigadores que están a cargo del expediente judicial que tiene a Matías "el gringo" Jurado detenido y acusado de ser un presunto asesino serial, hallaron entre los más de cien restos que son analizados, un tercer perfil genético y en las próximas horas se avanzará con este nuevo elemento incorporado a la causa.

El procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez confirmó que hasta el momento hay al menos tres víctimas, tras los allanamientos en "la casa del horror".

"Se detectó un nuevo patrón genético en un tejido hallado en esa casa del imputado, que no corresponde a las dos víctimas ya identificadas, Jorge Omar Anachuri (68) y Sergio Alejandro Sosa (25). Este tercer ADN es diferente, y aún falta determinar a quién pertenece y si los restos óseos permiten extraer más material genético", comentó el procurador general.

Tal como lo había adelantado El Tribuno de Jujuy, los investigadores siguen pistas firmes desde un principio, que son al menos cinco las personas víctimas de Jurado y con el hallazgo de este tercer ADN, los pesquisas lo cotejarán con los perfiles genéticos de los familiares que denunciaron desapariciones de al menos tres personas entre abril y julio.

Otro dato que se desprendió del expediente, es que la investigación no se limita a cotejar el ADN con familiares de desaparecidos en nuestra provincia, sino que también se considera la posibilidad de vincular los restos hallados, con personas denunciadas como desaparecidas en provincias cercanas, que podrían haber permanecido en los lugares donde Anachuri y Sosa fueron captados.

Por otra parte nuestro diario supo que esta semana habrá novedades en el caso más espeluznante de la historia criminal de la provincia, cuando los resultados de los informes psicológicos y psiquiátricos que se le realizaron semanas atrás a Matías Emilio Jurado, sean incorporados al expediente judicial, donde se podrá establecer qué tipo de perfil y conducta de la personalidad posee el hombre imputado.