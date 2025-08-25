PUBLICIDAD

25 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Siniestro vial

Siniestro vial: Volcó un camión con soja en la ruta 34 y la arteria estuvo cortada 6 horas

Un camión cargado con más de 30 toneladas de soja volcó en la Ruta Nacional 34, al norte de Embarcación. El accidente, que ocurrió durante la tarde del domingo en Embarcación, dejó la calzada totalmente bloqueada desde las 17 hasta las 23 horas.
Lunes, 25 de agosto de 2025 09:51
Un camión con soja volcó en la Ruta Nacional 34 que estuvo cortada al tránsito durante seis horas.
El siniestro se produjo cuando el rodado, que se dirigía hacia los puertos de Rosario, perdió el control a raíz del mal estado del camino y la rotura de una de sus cubiertas. El impacto generó que el vehículo se desestabilizara y que gran parte de la carga -convertida en una montaña de harina de soja- se derramara sobre la ruta. Ocurrió en Embarcación.

Afortunadamente, el chofer resultó ileso y fue asistido por personal médico en el lugar. El operativo de emergencia incluyó la presencia de la Policía, Gendarmería y equipos de auxilio que trabajaron durante más de seis horas para liberar el tránsito y retirar la mercadería.

Vecinos de la zona denunciaron que la ruta está "impresentable" y que los cráteres en el asfalto son una de las principales causas de accidentes en ese tramo. El vuelco reavivó los reclamos de transportistas y pobladores que transitan diariamente por la 34, una de las arterias más importantes para el traslado de granos hacia los puertos del sur del país.

Mientras tanto, la mercadería derramada quedó prácticamente inutilizable y se transformó en otro símbolo del deterioro vial: toneladas de soja destinadas a la exportación terminaron esparcidas sobre el pavimento agrietado de una ruta que los propios camioneros describen como “una trampa mortal”.

 

