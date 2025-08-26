"Belén", la película que abre el debate sobre derechos y justicia

Ya se lanzó el tráiler de "Belén", película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi. Basada en hechos reales, el proyecto explora la historia de una joven tucumana acusada de aborto ilegal y la lucha judicial que desencadenó un movimiento social en defensa de los derechos reproductivos en el país.

La noticia central, según informó Amazon MGM Studios y K&S Films, es el lanzamiento del adelanto del filme argentino y su selección oficial en la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 al 27 de septiembre en España.

"Belén" tendrá su estreno en salas seleccionadas de la Argentina el 18 de septiembre y, posteriormente, estará disponible en Prime Video en 240 países y territorios.

Caso símbolo

La trama de "Belén" se sitúa en la provincia de Tucumán y sigue a Julieta, una joven acusada de infanticidio, y a Soledad Deza, la abogada que asume la defensa en un proceso judicial que desafía el conservadurismo del sistema legal. El caso, que se convierte en un símbolo de resistencia, provoca una ola de solidaridad y movilización social que trasciende fronteras.

"A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras", resume la sinopsis.

Los roles de Dolores Fonzi

Escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes, el filme se apoya en el libro de Ana Correa y cuenta con la producción de Leticia Cristi y Matías Mosteirin para K&S Films, con Diego Copello como productor ejecutivo.

El elenco reúne a figuras como Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali y Sergio Prina, junto a participaciones especiales de Luis Machín y César Troncoso.

La dirección de Fonzi marca un nuevo paso en su carrera, tras el reconocimiento obtenido con su ópera prima "Blondi", también seleccionada para la 38ª Muestra de Cine y Mujeres en Pamplona, España.

Herramienta de cambio

El caso real que inspira la historia tuvo repercusión internacional y motivó la revisión judicial tras años de sufrimiento de la joven acusada.

La selección de "Belén" en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y su próximo estreno en cines argentinos refuerzan el papel del cine como herramienta de transformación social y visibilización de las luchas por la igualdad de género.

La producción de K&S Films, responsable de títulos como "Relatos salvajes", nominada al Oscar, consolida su apuesta por historias que interpelan a la sociedad y abren el debate sobre la autonomía corporal y la justicia.