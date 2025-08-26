PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

"Coya Rojas"
Hablemos de lo que viene
bono a jubilados
Santa Rosa de Tastil
invasión en Ucrania
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Hablemos de lo que viene
Hablemos de lo que viene
Ordenamiento del tránsito
Río Pilcomayo
"Coya Rojas"
Hablemos de lo que viene
bono a jubilados
Santa Rosa de Tastil
invasión en Ucrania
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Hablemos de lo que viene
Hablemos de lo que viene
Ordenamiento del tránsito
Río Pilcomayo

DÓLAR OFICIAL

$1370.00

DÓLAR BLUE

$1365.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

"Belén", la película que abre el debate sobre derechos y justicia

Dirigida por Dolores Fonzi, se inspira en la lucha de una joven tucumana y su abogada por igualdad y autonomía.
Martes, 26 de agosto de 2025 00:52
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Ya se lanzó el tráiler de "Belén", película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi. Basada en hechos reales, el proyecto explora la historia de una joven tucumana acusada de aborto ilegal y la lucha judicial que desencadenó un movimiento social en defensa de los derechos reproductivos en el país.

La noticia central, según informó Amazon MGM Studios y K&S Films, es el lanzamiento del adelanto del filme argentino y su selección oficial en la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 al 27 de septiembre en España.

"Belén" tendrá su estreno en salas seleccionadas de la Argentina el 18 de septiembre y, posteriormente, estará disponible en Prime Video en 240 países y territorios.

Caso símbolo

La trama de "Belén" se sitúa en la provincia de Tucumán y sigue a Julieta, una joven acusada de infanticidio, y a Soledad Deza, la abogada que asume la defensa en un proceso judicial que desafía el conservadurismo del sistema legal. El caso, que se convierte en un símbolo de resistencia, provoca una ola de solidaridad y movilización social que trasciende fronteras.

"A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras", resume la sinopsis.

Los roles de Dolores Fonzi

Escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes, el filme se apoya en el libro de Ana Correa y cuenta con la producción de Leticia Cristi y Matías Mosteirin para K&S Films, con Diego Copello como productor ejecutivo.

El elenco reúne a figuras como Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali y Sergio Prina, junto a participaciones especiales de Luis Machín y César Troncoso.

La dirección de Fonzi marca un nuevo paso en su carrera, tras el reconocimiento obtenido con su ópera prima "Blondi", también seleccionada para la 38ª Muestra de Cine y Mujeres en Pamplona, España.

Herramienta de cambio

El caso real que inspira la historia tuvo repercusión internacional y motivó la revisión judicial tras años de sufrimiento de la joven acusada.

La selección de "Belén" en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y su próximo estreno en cines argentinos refuerzan el papel del cine como herramienta de transformación social y visibilización de las luchas por la igualdad de género.

La producción de K&S Films, responsable de títulos como "Relatos salvajes", nominada al Oscar, consolida su apuesta por historias que interpelan a la sociedad y abren el debate sobre la autonomía corporal y la justicia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD