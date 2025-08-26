Declaran de interés el ciclo de charlas "Hablemos de lo que viene..."

La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta declaró de interés legislativo el encuentro "Hablemos de lo que viene: Vino y Turismo- Del territorio al algoritmo", que se realizará este jueves en el Centro de Convenciones de Limache. El evento es parte del ciclo de conferencias "Hablemos de lo que viene" organizado por el El Tribuno.

El ciclo "Hablemos de lo que viene" cumple su sexto año y se enfoca con expertos locales, nacionales e internacionales en una temática específica durante una semana, utilizando diversos canales de comunicación (edición impresa, página web, redes sociales, radio) para ofrecer la mayor cantidad de información a sus audiencias.

Esta semana, se realizarán entrevistas, ponencias, debates, transmisiones en vivo y posteos en redes. Este enfoque de comunicación 360° crea una plataforma mediática orientada a un público multitarget.

La resolución que declara de interés el encuentro, la número 359, fue aprobada en una sesión de la Cámara de Diputados el 19 pasado. La iniciativa fue impulsada por los diputados Juan Carlos Francisco Roque Posse y Patricia del Carmen Hucena.

En la oportunidad, el encuentro se centrará en la intersección entre el enoturismo, la innovación tecnológica y la tradición en el norte argentino. Se explorará cómo las plataformas digitales, el big data y la inteligencia artificial están transformando la forma en que las personas eligen y viven sus viajes.

La conferencia resalta la importancia del vino como una experiencia cultural y sensorial que conecta al viajero con la identidad del territorio. En este contexto, el enoturismo emerge como un modelo de desarrollo capaz de redefinir la manera en que se habita y muestra el mundo, creando un puente entre la hospitalidad local y las tecnologías de vanguardia.

La declaración de interés por parte de la Cámara de Diputados de Salta refleja la importancia que las autoridades provinciales otorgan a esta visión de desarrollo económico y cultural.

Día, lugar y expositores invitados

El evento central de Vino y Turismo se realiza este jueves, a partir de las 18.30, en el Centro de Convenciones de Limache. Expondrán Paula Cristi (Despegar), Francisco Puga (viticultor enólogo), Thibaut Delmotte (enólogo) y Horacio Cornejo, director de Turismo en Ucasal. Moderador: Alejandro Iglesias, wine comunicator.