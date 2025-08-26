El genio de "Breaking Bad" presenta "Pluribus"

"Pluribus" es la nueva apuesta televisiva de Vince Gilligan, el creador de éxitos como "Breaking Bad" y "Better Call Saul", que debutará por Apple TV+. La serie se ambienta en una versión transformada de Albuquerque: la ciudad sufrió un cambio radical e inexplicable que modifica la realidad.

No se trata de metanfetamina ni crimen organizado, Gilligan la describe como "mild sci-fi" o ciencia ficción suave, equilibrada con drama humano, suspenso psicológico y hasta momentos de humor.

La figura central es interpretada por Rhea Seehorn, la inolvidable Kim Wexler en "Better Call Saul". Su personaje está marcado por cicatrices: "se esfuerza por ser buena", la define quien firma la serie. Seehorn también participa en el desarrollo creativo del proyecto.

Además, se suman al reparto Karolina Wydra ("Sneaky Pete") y Carlos-Manuel Vesga ("Donde tú quieras"), y las estrellas invitadas Miriam Shor ("American Fiction") y Samba Schutte ("Our Flag Means Death").

Aunque se escapa de los narcotraficantes y los giros criminales que caracterizaron sus éxitos anteriores, Gilligan retorna a Albuquerque, esta vez bajo un velo surrealista. La producción fue rodada también parcialmente en localidades como Getaria y Bilbao, lo que añade un aire visual inédito a la urbe norteamericana reinventada.

El primer episodio estará disponible en Apple TV+ el 7 de noviembre de 2025.