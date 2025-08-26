PUBLICIDAD

26 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Espectáculos

El genio de "Breaking Bad" presenta "Pluribus"

La serie de Apple TV marca el regreso de Vince Gilligan, creador del éxito.
Martes, 26 de agosto de 2025 00:52
"Pluribus" es la nueva apuesta televisiva de Vince Gilligan, el creador de éxitos como "Breaking Bad" y "Better Call Saul", que debutará por Apple TV+. La serie se ambienta en una versión transformada de Albuquerque: la ciudad sufrió un cambio radical e inexplicable que modifica la realidad.

No se trata de metanfetamina ni crimen organizado, Gilligan la describe como "mild sci-fi" o ciencia ficción suave, equilibrada con drama humano, suspenso psicológico y hasta momentos de humor.

La figura central es interpretada por Rhea Seehorn, la inolvidable Kim Wexler en "Better Call Saul". Su personaje está marcado por cicatrices: "se esfuerza por ser buena", la define quien firma la serie. Seehorn también participa en el desarrollo creativo del proyecto.

Además, se suman al reparto Karolina Wydra ("Sneaky Pete") y Carlos-Manuel Vesga ("Donde tú quieras"), y las estrellas invitadas Miriam Shor ("American Fiction") y Samba Schutte ("Our Flag Means Death").

Aunque se escapa de los narcotraficantes y los giros criminales que caracterizaron sus éxitos anteriores, Gilligan retorna a Albuquerque, esta vez bajo un velo surrealista. La producción fue rodada también parcialmente en localidades como Getaria y Bilbao, lo que añade un aire visual inédito a la urbe norteamericana reinventada.

El primer episodio estará disponible en Apple TV+ el 7 de noviembre de 2025.

 

