El salteño Benjamín Elizalde irá con Los Pumas a Australia

El salteño Benjamín Elizalde integrará el plantel de Los Pumas para la gira que realizarán por Australia, donde se jugarán los dos próximos partidos por el Rugby Championship. El jugador formado en Tigres RC todavía no debutó en la competencia, ya que no fue convocado por el head coach Felipe Contepomi para ninguno de los dos encuentros disputados frente a Nueva Zelanda.

Para el salteño se abre una nueva oportunidad de sumar sus primeros minutos en la competencia de mayores del Rugby Championship. La gira por Australia tendrá dos partidos, siendo el primero el sábado 6 de septiembre en Townsville, y el segundo el 13 de septiembre en Sydney.

Los Pumas llegan a esta instancia tras igualar la serie ante Nueva Zelanda con una derrota y una victoria en nuestro país. Luego de la caída en Córdoba por 41-24, Los Pumas vencieron a los All Blacks en Vélez por 29-23, siendo este el primer triunfo en la historia ante los de negro en suelo argentino.

Los últimos compromisos entre Los Pumas y Australia fueron el año pasado en nuestro país. Allí, los Wallabies se quedaron con la victoria en La Plata por 20-19, mientras que en Santa Fe, Los Pumas triunfaron con un contundente 67-27.

Los Pumas vuelven a Townsville

Por otra parte, Los Pumas vuelven a Townsville tras 4 años. En la última visita, en 2021, los australianos se quedaron con el partido por 27-8. En ese encuentro, tuvieron su debut Mateo Carreras, Joaquín Oviedo y Rodrigo Martínez Manzano. A Sydney, en cambio, Los Pumas regresan tras el triunfo de 2023 en Parramatta por 34-31, donde tuvo su debut Rodrigo Isgró.

El seleccionado nacional cosecha 13 triunfos en el torneo: 5 veces a Australia y en 4 oportunidades tanto a Nueva Zelanda como a Sudáfrica.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió a la próxima gira: "Cerramos el año en casa con un gran triunfo ante los All Blacks en Vélez, que nos da mucha energía para la desafiante gira que tenemos por delante. Es importante que en las próximas cinco semanas fuera de casa podamos seguir construyendo como equipo y creciendo día a día. Agradecemos mucho el apoyo recibido durante estas semanas en Argentina y estamos seguros de que vamos a encontrarnos con muchos hinchas alentando en Australia".

La mayor sorpresa en la convocatoria es la presencia de Tomás Rapetti. El juvenil formado en Alumni viene de lograr el histórico tercer puesto con Los Pumitas en el Mundial M20 que se disputó en Sudáfrica y tendrá su primera gira con el seleccionado mayor.