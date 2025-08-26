Preparan honras a Santa Rosa de Lima con procesión y desfile

inicia sesión o regístrate.
La Municipalidad de General Güemes, junto a la Parroquia Santa Rosa de Lima, anunció el programa oficial de actividades para celebrar el próximo 30 de agosto, la festividad en honor a la patrona de América y del Perú, Santa Rosa de Lima.
El intendente Carlos Rosso y el párroco Ángel Casimiro convocaron a toda la comunidad a participar de una jornada que combinará expresiones de fe, actos protocolares y el tradicional desfile cívico-militar por las calles céntricas de la ciudad.
El cronograma comenzará a las 8 de la mañana con la recepción de autoridades e invitados especiales en el edificio municipal, ubicado en Rodríguez esquina Alberdi. Posteriormente, a las 9.00, se celebrará la misa solemne en honor a Santa Rosa de Lima, oficiada en la parroquia que lleva su nombre.
Finalizada la ceremonia, a las 10.00 se llevará adelante la procesión con la sagrada imagen, una de las instancias más convocantes de la festividad. El cierre de la parte protocolar será a las 11.00, con un acto oficial y el posterior desfile cívico-militar.
La jornada culminará a las 21.00 con la realización de "Festi Güemes 2025", que este año llega a su 29ª edición, bajo el lema "El Festival de la Tierra Gaucha".
Para tener en cuenta
- Lugar: Plaza principal y Parroquia Santa Rosa de Lima, General Güemes.
- Fecha: 30 de agosto de 2025.
- Actividades religiosas: misa y procesión con la imagen de Santa Rosa de Lima.
- Acto oficial: desfile cívico-militar a partir de las 11.
- Cierre cultural: Festi Güemes 2025, edición 29.