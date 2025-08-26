PUBLICIDAD

26 de Agosto, Salta, Argentina
"Coya Rojas"
Hablemos de lo que viene
bono a jubilados
Santa Rosa de Tastil
invasión en Ucrania
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Hablemos de lo que viene
Hablemos de lo que viene
Ordenamiento del tránsito
Río Pilcomayo
Municipios

Preparan honras a Santa Rosa de Lima con procesión y desfile

Programa oficial de actividades para celebrar el próximo 30 de agosto, la festividad en honor a la patrona de América y del Perú.

Sergio Tapia
Martes, 26 de agosto de 2025 00:52
La Municipalidad de General Güemes, junto a la Parroquia Santa Rosa de Lima, anunció el programa oficial de actividades para celebrar el próximo 30 de agosto, la festividad en honor a la patrona de América y del Perú, Santa Rosa de Lima.

El intendente Carlos Rosso y el párroco Ángel Casimiro convocaron a toda la comunidad a participar de una jornada que combinará expresiones de fe, actos protocolares y el tradicional desfile cívico-militar por las calles céntricas de la ciudad.

El cronograma comenzará a las 8 de la mañana con la recepción de autoridades e invitados especiales en el edificio municipal, ubicado en Rodríguez esquina Alberdi. Posteriormente, a las 9.00, se celebrará la misa solemne en honor a Santa Rosa de Lima, oficiada en la parroquia que lleva su nombre.

Finalizada la ceremonia, a las 10.00 se llevará adelante la procesión con la sagrada imagen, una de las instancias más convocantes de la festividad. El cierre de la parte protocolar será a las 11.00, con un acto oficial y el posterior desfile cívico-militar.

La jornada culminará a las 21.00 con la realización de "Festi Güemes 2025", que este año llega a su 29ª edición, bajo el lema "El Festival de la Tierra Gaucha".

Para tener en cuenta

  • Lugar: Plaza principal y Parroquia Santa Rosa de Lima, General Güemes.
  • Fecha: 30 de agosto de 2025.
  • Actividades religiosas: misa y procesión con la imagen de Santa Rosa de Lima.
  • Acto oficial: desfile cívico-militar a partir de las 11.
  • Cierre cultural: Festi Güemes 2025, edición 29.

 

