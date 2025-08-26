Quedó inaugurada la muestra colectiva del Proyecto MUES

En una iniciativa conjunta de la Agencia de Cultura del municipio, el Museo de la Ciudad y la Escuela Provincial de Bellas Artes Tomás Cabrera, ya se habilitó la muestra colectiva del Proyecto MUES, que reúne 35 obras de estudiantes del Profesorado de Artes Visuales, seleccionadas entre 75 propuestas. La exposición permanecerá abierta hasta el 26 de septiembre, de lunes a viernes, de 9 a 19.30, con entrada libre y gratuita, en el Museo de la Ciudad Casa de Hernández, La Florida 97.

Obras en pintura, escultura, cerámica, grabado e instalaciones reflejan la diversidad de estilos y miradas de los jóvenes artistas. Durante el proceso, participaron de tutorías docentes y jornadas de formación complementaria sobre montaje, curaduría y prácticas artísticas.

MUES es una propuesta innovadora que busca acercar a los jóvenes artistas a los museos, ofreciendo un espacio de exposición y aprendizaje que fortalece su formación profesional y visibilidad.

La ceremonia de apertura se realizó el pasado viernes y contó con gran acompañamiento de estudiantes, docentes, familias y público en general.

Ganadores de los premios estímulo

En la ocasión, se anunciaron los ganadores de los premios estímulo, otorgados por la Agencia Cultura Activa, el Concejo de Docentes de la Escuela y la Librería El Mundo. El jurado -integrado por Patricia Godoy, Mauricio Molina e Inés Arechaga- evaluó la idea, la técnica y la ejecución final de cada propuesta.

El primer lugar correspondió a Camila Páez por su obra "La entidad de lo invisible".

Camila Páez.

El segudo lugar fue de Lorena Daiana López, AACC "Aunque todos me ven sigo siendo invisible". Y el tercer lugar fue para Paula Chacón por "El trauma de encontrarse".

Debido a la calidad de las obras, se otorgaron menciones especiales a Florencia Rodríguez, "Sobrepensamientos"; Lucia Antonella Neira, "Persistencia", y Aldana Navamuel, "Re-impresión (serie)".

"Lo que no es visible"

Camila Páez, ganadora del primer premio estímulo, compartió entonces: "Estoy muy contenta, nos presentamos más de 30 personas, todas las obras están hermosas. Mi obra está inspirada en algo personal y se llama 'La entidad de lo invisible', más que nada trabajé con blíster de pastillas y abarqué esta personificación de lo que no es visible ante los ojos, darle como una entidad de aquel dolor, malestar que sentimos por dentro que muchas veces es crónico o silencioso".

"Me sorprendió la respuesta del público; muchos se detuvieron frente a la obra, les gustó y recibí gran apoyo de mis docentes, amigos y compañeros", agregó la joven artista.

"Futuros artistas"

Ariana Benavidez, coordinadora de la Agencia Cultura Activa, señaló: "Con esta muestra se concreta el proyecto MUES, que se inició a principio de año interviniendo la escuela Tomás Cabrera, más de 70 alumnos se presentaron y 35 de ellos hoy están exponiendo. Tiene que ver con la alianza entre los espacios culturales y las escuelas. Los protagonistas son ellos, los estudiantes, que tienen la oportunidad de mostrar sus obras, porque son los potenciales y futuros artistas de nuestra ciudad".

Por su parte la Lic. Gracia Martínez, directora del Museo de la Ciudad, resaltó: "Estamos muy felices porque nos acompañaron tanto los chicos de la Escuela Tomás Cabrera que formaron parte, sus familias, amigos, los docentes y los disertantes".

"El Museo se convirtió en un espacio lleno de jóvenes y eso es muy importante para nosotros. Para muchos es la primera vez que exponen, así que estamos muy contentos de recibirlos e invitamos a todos que nos visiten y conozcan el trabajo que llevaron a cabo. La calidad y el mensaje que transmiten las obras realmente nos sorprendieron", completó la directora.