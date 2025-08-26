PUBLICIDAD

26 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Internacionales

Ucrania: Trump dice que falta discutir "detalles" de las garantías de seguridad

Dijo que EEUU será un refuerzo de las medidas que tome Europa.
Martes, 26 de agosto de 2025 00:52
El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró ayer que aún no se han "discutido los detalles" sobre las garantías de seguridad que Washington y los países europeos brindarían a Ucrania para evitar nuevas invasiones rusas e insistió en que cree que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere firmar la paz con Kiev.

"No sabemos cuáles garantías de seguridad (se implementarían), porque ni siquiera hemos discutido los detalles, y ya veremos. En primer lugar, Europa les va a dar garantías de seguridad significativas, y deberían, porque están ahí mismo (junto a Ucrania), pero nosotros participaremos como refuerzo. Vamos a ayudarlos", explicó Trump a periodistas en el Despacho Oval.

Trump respondió así a un periodista que le preguntó sobre los detalles del plan que él mismo ha sugerido y que pasa por un posible apoyo aéreo estadounidense y un contingente europeo sobre territorio ucraniano después de que Kiev y Moscú firmaran la paz.

Moscú ha dicho que no aceptará de ningún modo un mecanismo semejante, uno de los motivos por los que Rusia podría estar retrasando una cumbre entre Putin y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, que Trump está tratando de impulsar.

"El hecho de que fuera a Alaska, nuestro país, creo, fue una gran señal de que quiere lograrlo", añadió Trump en referencia a la cumbre que él mismo mantuvo con Putin el pasado 15 de agosto. "No fue fácil para él ir a Alaska, ¿sabe?, el venir aquí. Pero el hecho de que se presentara fue muy exitoso para otros asuntos", concluyó.

 

