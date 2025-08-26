Ricardo Villada sobre los audios que involucran a Karina Milei: "Espero que Nación de las explicaciones que correspondan"

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, se refirió hoy a los polémicos audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los funcionarios Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Villada aseguró que la situación genera “mucha pena” y destacó la necesidad de que el gobierno nacional “dé las explicaciones que correspondan en este sentido”. Además, sostuvo que, en caso de existir responsables, “se tomen medidas ejemplares”.

El funcionario señaló que este tipo de hechos son “desalentadores” y remarcó la importancia de la transparencia, especialmente por tratarse de un gobierno que, según indicó, llegó con la promesa de “cambiar muchas cosas”.

“No puede pasar, digamos”, concluyó Villada, en referencia a los hechos denunciados en los audios que están bajo investigación.

El origen del escándalo y la respuesta del Gobierno

La polémica se desató por la difusión de audios grabados de manera clandestina. En ellos, la voz atribuida a Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis, describe un presunto esquema de coimas. Las grabaciones involucran directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Horas antes del discurso presidencial, Eduardo “Lule” Menem publicó un descargo en la red social X. El subsecretario calificó el hecho como una “burda operación política del kirchnerismo” y aclaró que nunca intervino en contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad.

También afirmó que no tuvo conocimiento de hechos ilícitos. Menem remarcó que jamás habló sobre este tema particular con Karina Milei ni con el Presidente y sostuvo que el contenido de los audios “es absolutamente falso”.