Salta sumará desde enero un vuelo directo a Florianópolis

Desde el próximo 2 de enero, Salta contará con una nueva conexión internacional que unirá de manera directa a la provincia con Florianópolis, en el sur de Brasil. La ruta, operada por Aerolíneas Argentinas, se suma a la estrategia de fortalecimiento de la conectividad aérea que impulsa el Gobierno provincial con el objetivo de potenciar el turismo receptivo y ampliar las oportunidades de viaje para los salteños.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, subrayó la relevancia de esta incorporación: “Es un paso fundamental para seguir ampliando la llegada de turistas internacionales a Salta. El turismo brasileño es el número uno en la llegada de extranjeros a nuestra provincia, y esta conexión abre la puerta directa a distintas ciudades del sur de Brasil. Florianópolis se constituye en un nodo de influencia que permite proyectar la captación de visitantes desde mercados como Curitiba, Río Grande do Sul y todo el Estado de Santa Catarina”.

Arancibia destacó además los lazos culturales que unen a ambas regiones: “Gauchos y gaúchos comparten tradiciones y valores culturales que nos acercan aún más. Este vuelo directo nos permitirá seguir creciendo en turismo receptivo, generando más trabajo y desarrollo para miles de familias salteñas”.

En la misma línea, el gobernador Gustavo Sáenz resaltó que la conectividad internacional es un eje estratégico de su gestión: “Este nuevo vuelo es una oportunidad para seguir posicionando a nuestra provincia como destino estratégico. Que más brasileños nos visiten y que los salteños disfruten de Florianópolis. Más vuelos directos al mundo significan más empleo, más desarrollo y más oportunidades para Salta”.

Un destino clave para el turismo receptivo

Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina, es reconocida por la calidad de vida de sus habitantes y es considerada la ciudad brasileña con mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su economía, basada en tecnología de la información, turismo y servicios, la convierte en un mercado de potenciales turistas con alto poder adquisitivo, interesados en experiencias culturales, gastronómicas y naturales que ofrece Salta y el Norte argentino.

La provincia continúa trabajando en conjunto con Aerolíneas Argentinas, la Secretaría de Turismo de la Nación y el sector privado para ampliar la red de vuelos internacionales. Con esta nueva ruta, Salta refuerza su posicionamiento como un hub aéreo en el Norte argentino, consolidando su perfil como destino turístico de relevancia en la región.