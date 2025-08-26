Tres motociclistas, entre ellos un menor de 15 años, murieron en un lapso de tres horas

En menos de tres horas, la provincia de Salta volvió a registrar una tragedia en las rutas con saldo fatal. Tres motociclistas, entre ellos un adolescente de 15 años, perdieron la vida en distintos accidentes ocurridos entre la tarde y la noche del lunes.

El primer siniestro vial se produjo alrededor de las 19.30 sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 4 en la zona de Embarcación. Un joven de 28 años, identificado como Gabriel Castro Cisneros, circulaba en motocicleta cuando impactó violentamente contra la parte trasera de un camión estacionado en la banquina con las luces reglamentarias encendidas. Según el testimonio del conductor del vehículo de carga, escuchó el estruendo y al descender comprobó la magnitud del choque. Castro Cisneros no llevaba casco protector y murió en el acto debido a las graves heridas en la cabeza. Su fallecimiento generó gran conmoción en el norte salteño, donde era un joven muy querido.

Horas más tarde, pasadas las 22, la ruta provincial 5 fue escenario de otro hecho luctuoso. A la altura del kilómetro 140, en jurisdicción de Apolinario Saravia, dos motocicletas colisionaron de frente. El impacto fue de tal magnitud que ambos conductores fallecieron en el lugar. Se trataba de un adolescente de 15 años y un joven de 21, ambos oriundos de la localidad de Luis Burela. Ninguno de los dos llevaba casco reglamentario al momento del accidente.

Con estas muertes, ya son nueve las víctimas fatales por siniestros viales registradas en Salta durante agosto, y 79 desde que comenzó el 2025, cifras que vuelven a encender las alarmas sobre la seguridad en las rutas provinciales y nacionales.

