Salta tuvo una mañana inestable con el dólar

El mercado cambiario en Salta mostró una fuerte variación este martes 26 de agosto. Según operadores locales, a primera hora el dólar se pagaba a $1.365 para la compra y se vendía a $1.380, pero hacia el mediodía retrocedió a $1.345 y $1.365 respectivamente.

Consultados por este medio, señalaron que el movimiento generó atención en clientes y casas de cambio, aunque estiman que después de las 15 la cotización tendería a estabilizarse.

La evolución del dólar en la plaza salteña es seguida de cerca, ya que impacta directamente en el comercio y en las operaciones de ahorro en la provincia.

El dólar subió ayer a $1.370 para la venta en el Banco Nación. Las reservas bajaronn USD 50 millones a USD 41.444 millones. El Banco Central volvió a subir los encajes (quedan en 53,5%) y permite a bancos integrarlos con títulos que el Tesoro licita mañana, para garantizarse una demanda cautiva. Acciones y bonos argentinos caen hasta 10% y el riesgo país subió a 767 puntos básicos.