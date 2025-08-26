PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
26 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salud
Fatiga el perro peregrino
la tradición de los ñoquis
Salta
Vuelos cancelados
vademecum
Dólar en Salta
Salud
Fatiga el perro peregrino
la tradición de los ñoquis
Salta
Vuelos cancelados
vademecum
Dólar en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1370.00

DÓLAR BLUE

$1365.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Salta tuvo una mañana inestable con el dólar

Abrió la mñana a $1.380 y cerca del mediodía, se vendía a $1365. Se esperan que se estabilice en horas de la tarde. 
Martes, 26 de agosto de 2025 11:58
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El mercado cambiario en Salta mostró una fuerte variación este martes 26 de agosto. Según operadores locales, a primera hora el dólar se pagaba a $1.365 para la compra y se vendía a $1.380, pero hacia el mediodía retrocedió a $1.345 y $1.365 respectivamente.

Consultados por este medio, señalaron que el movimiento generó atención en clientes y casas de cambio, aunque estiman que después de las 15 la cotización tendería a estabilizarse.

La evolución del dólar en la plaza salteña es seguida de cerca, ya que impacta directamente en el comercio y en las operaciones de ahorro en la provincia.

El dólar subió ayer a $1.370 para la venta en el Banco Nación. Las reservas bajaronn USD 50 millones a USD 41.444 millones. El Banco Central volvió a subir los encajes (quedan en 53,5%) y permite a bancos integrarlos con títulos que el Tesoro licita mañana, para garantizarse una demanda cautiva. Acciones y bonos argentinos caen hasta 10% y el riesgo país subió a 767 puntos básicos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD