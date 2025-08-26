PUBLICIDAD

26 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta
Vuelos cancelados
vademecum
Dólar en Salta
Coche puntero
Cronograma de pagos
Taylor Swift
Leonel Francia
Salta

Cronograma de pagos agosto 2025: cuándo cobran los empleados de la administración pública en Salta

El pago de sueldos se realizará entre el 30 de agosto al 3 de septiembre.
Martes, 26 de agosto de 2025 14:39

Informaron el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de agosto 2025 para la Administración Pública Provincial.

Según lo dispuesto, las fechas establecidas son las siguientes:

  1. Sábado 30 de agosto: se abonará la Compensación Transitoria Docente.

  2. Martes 2 de septiembre: percibirán sus haberes los trabajadores de los sectores de Salud y Seguridad.

  3. Miércoles 3 de septiembre: cobrarán los empleados de Educación, Administración Centralizada, Descentralizada y el resto de la Administración Pública.

Temas de la nota

