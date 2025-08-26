Cronograma de pagos agosto 2025: cuándo cobran los empleados de la administración pública en Salta

Informaron el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de agosto 2025 para la Administración Pública Provincial.
Según lo dispuesto, las fechas establecidas son las siguientes:
-
Sábado 30 de agosto: se abonará la Compensación Transitoria Docente.
-
Martes 2 de septiembre: percibirán sus haberes los trabajadores de los sectores de Salud y Seguridad.
-
Miércoles 3 de septiembre: cobrarán los empleados de Educación, Administración Centralizada, Descentralizada y el resto de la Administración Pública.