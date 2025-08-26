VIDEO. Fueron captados robando focos y cables a plena luz del día en el macrocentro salteño

Vecinos del macrocentro salteño alertaron por una serie de robos de focos y cables del alumbrado público y de viviendas particulares registrados en los últimos días en la zona de calles General Paz y Mendoza.

Las denuncias surgieron luego de que una cámara de seguridad domiciliaria registrara a dos jóvenes en pleno acto delictivo. En las imágenes se observa cómo, en horas del día y con total impunidad, los sospechosos se trepan a las rejas de una ventana para alcanzar los focos, utilizando un palo a modo de palanca para desprenderlos.

Los registros muestran que los delincuentes actuaron sin ocultarse, lo que generó preocupación entre los vecinos, quienes señalaron que estos episodios se repiten con frecuencia en la zona. Aseguran que los protagonistas serían jóvenes con problemas de adicciones, lo que agrava la situación de inseguridad en el barrio.

Además de los focos y cables del alumbrado público, los robos también afectaron a frentes de casas particulares, dejando sectores a oscuras y exponiendo a la comunidad a mayor vulnerabilidad.