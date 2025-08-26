Tras el robo a un barrio privado en Salta y camionetas de alta gama, allanan 15 casas en Córdoba: hay siete detenidos y secuestran drogas

Tras el robo en una vivienda de un barrio privado en Salta y la sustracción de tres camionetas Toyota Hilux y un automóvil alquilados también en la capital salteña (que luego fueron trasladados y reducidos en Bolivia), en las últimas horas se llevaron a cabo 15 allanamientos en Córdoba con la detención de siete personas y el secuestro de celulares, dinero, inhibidores de señal, documentación de interés y un kilo y medio de marihuana.

En los allanamientos también secuestraron un kilo y medio de marihuana.

Se supo que dos personas fueron demoradas por el robo en el domicilio y las otras cinco por “Asociación ilícita en concurso real con estafas” cometidos contra empresas de alquileres de vehículos. En ese tiempo hubo tres allanamientos en Salta con secuestro de elementos de prueba que permitieron identificar a los presuntos causantes, oriundos de Córdoba con antecedentes penales por hechos de similares características.

Los apresados son acusados de robo en un barrio privado y vehículos de alta gama.

Lo secuestrado es clave para la causa

Posteriormente se allanaron los domicilios en la ciudad de Córdoba y en localidades del interior y según lo informado, se secuestraron numerosos elementos de interés para el avance investigativo de ambas causas.

Los efectivos policiales secuestraron celulares, dinero, inhibidores de señal, documentación de interés, además de marihuana.

Finalmente, en Río Cuarto, el personal del departamento de Delitos Económicos de Córdoba allanó cinco celdas del establecimiento penitenciario 6 de dicha localidad, a raíz de investigaciones por estafas telefónicas y a través de redes sociales contra víctimas domiciliadas en la Provincia de Salta. También hubo allanamientos en Las Perdices y General Cabrera.

Los procedimientos fueron supervisados por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros en Córdoba, en coordinación con el ministro de Seguridad de Salta, Gaspar Javier Solá Usandivaras. Estuvieron presentes el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Salta, Comisario Inspector, Diego Yapo y el jefe de la División Sustracción de Automotores (Salta), subcomisario Gavino Barboza. También el subjefe de la Policía de Córdoba, Marcelo Marín y el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti.