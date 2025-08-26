PUBLICIDAD

ANDIS
Rosario de Lerma
Tragedia en Mosconi
Central Norte
Ladrones de focos
Salta
Romina Uhrig
Personas en situación de calle
Eliminatorias Sudamericanas
Préstamo del BID
Salta

Diputados aprobó que Provincia tome un crédito por 100 millones de dólares y el debate pasa al Senado

El préstamo se destinará a la pavimentación de la Ruta Nacional 51, la Ruta Provincial 24, la autopista a El Carril, además de proyectos de agua y saneamiento en la Puna.
Martes, 26 de agosto de 2025 20:25
La Cámara de Diputados de Salta aprobó la toma de un crédito por 100 millones de dólares, gestionado ante Fonplata y acompañado por nuevas negociaciones con el Banco Mundial y el BID para financiar obras estratégicas de infraestructura en la provincia. El proyecto pasará ahora a revisión del Senado, que deberá darle el visto bueno definitivo.

Durante el debate legislativo sí se escucharon voces críticas que reclamaron "mayor precisión sobre el destino de los fondos".

Legisladores de distintos bloques recordaron experiencias pasadas, como el Fondo de Reparación Histórica y el Fondo del Bicentenario durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, que se llegaron a completar las obras pese a que se gastó toda la plata.

El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, había detallado días atrás que el financiamiento se destinará a la pavimentación de la Ruta Nacional 51, la Ruta Provincial 24, el bypass de Campo Quijano y la autopista a El Carril, además de proyectos de agua y saneamiento en la Puna y la incorporación de tecnología para fortalecer los sistemas de control minero y fiscal.

La iniciativa se apoya en la situación financiera actual de la provincia, que redujo su deuda de 640 millones de dólares en 2019 a 372 millones en mayo de 2025, lo que le permite acceder a mejores condiciones de crédito.

El paso al Senado abre una instancia clave: de obtener la aprobación, Salta avanzará con un paquete de obras considerado estratégico para la *conectividad, el desarrollo productivo y el acceso a servicios básicos* en zonas rurales y mineras.
 

