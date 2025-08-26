Arranca el juicio contra Marcelo Corazza, el productor de TV, por corrupción de menores

El juicio oral contra el ex productor Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores comenzará este miércoles a partir de las 09.30 en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

El ex Gran Hermano llegará a debate junto a otros cuatro acusados, todos procesados por corrupción de menores, y serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Según la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, en la causa que investigó el juez Ariel Lijo, reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".

Según los fiscales, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023. Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.

Antes del inicio del juicio, el acusado habló con el programa Intrusos y sostuvo: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”.

"Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, insistió, y se expresó sobre cómo llega al debate: "Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente”.