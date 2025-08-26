Todo listo para un fin de semana a todo "Chipi" Figallo en el Jockey Club

Recta final a pura adrenalina. Este fin de semana, en las instalaciones del Jockey Club de Salta se realizará el tradicional torneo de rugby M-16 "Chipi" Figallo, en su edición número 12, con la participación de 30 equipos de todo el país.

El certamen, en honor a Guillermo "Chipi" Figallo, jugador, entrenador y dirigente de la entidad de la rotonda de Limache fallecido en 2013, quien además es padre del exPuma Juan "Chipi" Figallo, se llevará a cabo entre el sábado y domingo en medio de otra gran expectativa.

Cabe destacar que el torneo debió ser suspendido unos días por los compromisos de Los Pumas, en su visita a Salta y después por Championship.Y con respecto al encuentro, Pablo Robbio, uno de los miembros de la organización, destacó que "en esta oportunidad en el torneo denominado "Jota Saravia" van a competir 16 equipos de la zona Campeonato y otros 14 de la zona Desarrollo".

En ese sentido resaltó que "participarán equipos como Marista, Tordos y Peumayén de Mendoza, San Juan Rugby, Uni de San Juan; Jockey Club de San Juan, Palermo Bajo de Córdoba, Estudiantes de Paraná, Old Lions y Santiago Lawn Tenis de Santiago del Estero, CRAR de Rafaela, Aranduroga y Taraguy de Corrientes, como así también Curne de Resistencia (Chaco) y Catamarca Rugby y Teros, de San Luis".Cabe destacar que también estarán los equipos salteños del Jockey Club, Tigres, Universitario, Gimnasia y Tiro, Tiro Federal y los equipos del Desarrollo.Según informó Robbio la Copa de Oro, Plata y Bronce "Jata Saravia" estará en juego para los equipos que jueguen la zona Campeonato, mientras que la de Oro y Plata serán para las selecciones del Desarrollo.

El cronograma

Todos los staff de los equipos participantes del torneo "Chipi" Figallo 2025 tendrán la recepción el viernes a la noche en las instalaciones del club en Limache.

Asimismo, el sábado a la mañana se iniciará el campeonato, mientras que el tradicional acto de inauguración está previsto para cerca del mediodía, con la banda de música de "Los infernales".

Ese mismo día está "en agenda" que se jueguen 48 partidos, que seguramente van a finalizar en horario nocturno.

Por su parte, el domingo se llevará a cabo el tradicional almuerzo de camaradería y se procederá a jugar las finales del torneo.

Las expectativas

Al ser consultado sobre las expectativas en la edición 2025, Robbio destacó que "la verdad es que son muy buenas, tomando en cuenta el "Chipi" todos los años viene creciendo y son muchos los clubes que ya nos llaman para venir a este exitoso encuentro y no nos hace falta invitarlos". En ese sentido resaltó que "la idea es que sea una gran fiesta de club, una gran fiesta del rugby regional y sobre todo del rugby federal".

"Nuestro objetivo es mostrar a Salta como una plaza que puede seguir organizando un torneo de esta envergadura", concluyó.

Lo que tenés que saber



El nacimiento: el tradicional torneo de rugby "Chipi" Figallo, en donde participan jugadores de la categoría M-16, se juega todos en honor a Guillermo, padre del exPuma Juan, que falleció en abril de 2013. Su ejemplar trabajo como jugador, entrenador y dirigente dejó una gran huella en el Jockey Club, en donde, desde su partida, se decidió llevar adelante el certamen todos los años.

La edición 2025: para esta edición del campeonato denominado "Copa Jota Saravia" que se jugará entre el sábado y domingo próximo, jugarán 16 equipos de la zona Campeonato y 14 de la zona Desarrollo, tanto de clubes de nuestra provincia como así también selecciones del NOA, NEA y hasta de Rafaela, de Santa Fe. Estarán en juego las copas de Oro, Plata y Bronce.

Los estrategas: el equipo de trabajo para esta edición está formado por Gustavo Caldelas, Ignacio Alvarado, Rafael Pontis, Marcelo Ferreyra, Tomás Sachetti, Cristian Imola, Jorge Aguilar, Cristian Uber y Pablo Robbio. A ellos se suma la permanente colaboración de los padres de los integrantes del Jockey Club de Salta, dirigentes y sponsors de la entidad.