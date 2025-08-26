PUBLICIDAD

26 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Hablemos de lo que viene
Salta

El folclore se vivirá a pleno en la usina cultural con identidad y diversidad

El encuentro es parte de las actividades que realiza Ayudame a Crecer. 
Martes, 26 de agosto de 2025 09:04
El próximo miércoles 27 de agosto, la Usina Cultural de Salta será escenario del 3er Encuentro Folklórico: “Folclore con Identidad y Diversidad”, una propuesta que busca celebrar las raíces culturales a través de la música, la danza y el intercambio comunitario. La actividad se desarrollará de 8 a 12 de la mañana, con entrada libre y gratuita.

El encuentro invita a toda la comunidad a compartir una jornada de expresiones artísticas y educativas. El programa incluye presentaciones de danzas tradicionales, talleres participativos y juegos didácticos, pensados para acercar a los más jóvenes al patrimonio folklórico.

Uno de los momentos más esperados será la actuación especial del conjunto “Los de la Linda”, quienes aportarán su música en vivo al festejo. Además, se llevarán adelante espacios de intercambio cultural, con charlas, debates y actividades recreativas orientadas a fortalecer la convivencia y el respeto por la diversidad.

El evento es organizado por la asociación Ayúdame a Crecer, que impulsa este tipo de propuestas para revalorizar el folclore como herramienta de integración social y cultural.

 

