Apuntan a las FARC por el secuestro de 34 militares

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó ayer que 34 militares del Ejército fueron secuestrados durante la operación militar en la que fue abatido un cabecilla de las disidencias de las FARC en una zona rural de El Retorno, en el departamento del Guaviare (centro-sur).

Sánchez calificó el secuestro como "una acción ilegal y delictiva" en la que supuestamente hay civiles involucrados que alegan que buscan un corredor humanitario sobre el que no dio detalles. "Eso es un secuestro, va contra la voluntad de los soldados. Hemos hecho un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la ONU para que se exija su liberación inmediata", señaló en una rueda de prensa tras reunirse con el procurador general, Gregorio Eljach, y otras autoridades para analizar la seguridad de los candidatos para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Según el ministro, con el secuestro "están interrumpiendo una operación militar contra la principal amenaza que delinque en esa zona y de la cual hemos recibido alertas de la Defensoría del Pueblo para proteger a la población de la amenaza de alias Iván Mordisco", cuyo nombre real es Néstor Vera Fernández.

El secuestro se produjo en la misma zona rural donde el pasado domingo fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC.