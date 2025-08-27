Argentina declaró grupo terrorista al Cártel de los Soles

El Gobierno nacional dispuso ayer la incorporación de la organización conocida como "Cártel de los Soles" al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que depende del Ministerio de Justicia.

"Del lado correcto de la vida", destacó el presidente Javier Milei al referirse al anuncio desde sus redes sociales.

Se trata del cártel que Washington vincula con el Gobierno de Venezuela, como un grupo terrorista, una medida que ya habían anunciado recientemente Paraguay, Ecuador y el mismo EEUU.

"Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. (El presidente de Venezuela Nicolás) Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales", expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Petri, señaló que Argentina "dio un paso histórico al declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista. Con el presidente Milei protegemos a los argentinos y cerramos filas contra el crimen organizado que amenaza la región", añadió.

La acción se dio en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, adoptada en coordinación entre la Cancillería y el Ministerio de Seguridad.

Según el informó el Poder Ejecutivo, la decisión se fundamentó en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región.

La Oficina del Presidente citó un informe del Departamento de Justicia de EEUU para afirmar que el Cartel de los Soles está "encabezado por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, incluidos (el presidente) Nicolás Maduro y (el ministro del Interior) Diosdado Cabello".

La Administración de Maduro ha rechazado ese señalamiento y Cabello dijo que el Cartel de los Soles es un "invento" de EEUU.

Venezuela despliega buques en el Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció ayer el despliegue de buques de "mayor porte" en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico, como parte de un refuerzo de la 'Operación Relámpago del Catatumbo', que prevé el desplazamiento de militares a regiones fronterizas con Colombia.

"Aquí vamos a tener también un despliegue importante con drones con distintas misiones, puntos de exploración y vigilancia, recorridos fluviales con la Infantería de Marina por todos los ríos, patrullas navales en el Lago de Maracaibo y en el Golfo de Venezuela, y buques de mayor porte en nuestras aguas territoriales", señaló.

Padrino López indicó que el refuerzo de este operativo de seguridad, que empezó en enero de este año, se da ante la activación de una zona binacional "de desarrollo y paz" entre Venezuela y Colombia. "Esto es una planificación muy rápida, ya que conocemos el territorio, las condiciones geográficas y las características de los grupos terroristas, narcotraficantes que operan en la frontera y pretenden pasar a territorio venezolano", añadió.

Agregó que habrá un despliegue de medios aéreos, vigilancia, inteligencia y exploración. Para el reforzamiento de la vigilancia se movilizarán 15.000 militares en 851 kilómetros de los 2.219 kilómetros de línea fronteriza que comparten Venezuela y Colombia.