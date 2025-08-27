PUBLICIDAD

27 de Agosto
Policiales

Detuvieron a 22 pedófilos en Argentina y otros países

Hubo 73 allanamientos. Investigan una red de tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil. Un procedimiento fue en Salta
Miércoles, 27 de agosto de 2025 01:35
La pedofilia sufrió un duro golpe.
Al menos 22 personas fueron detenidas en 73 allanamientos que se realizaron en el marco de una causa que investiga una red de tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil.

El Ministerio Público Fiscal porteño informó a la agencia Noticias Argentinas que los procedimientos se llevaron a cabo en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Buenos Aires, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán, mientras que también se efectuaron operativos en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Se trata de la quinta edición del operativo Aliados por la Infancia fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (CIJ) y que surge de las investigaciones encabezadas por la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas.

Los especialistas incautaron en la Argentina 83 celulares, 97 dispositivos de almacenamiento, 150 dispositivos electrónicos, cuatro elementos no digitales, 32 notebooks, 20 computadoras, 11 tablets y un arma.

La Unidad de Cibercrimen identificó a usuarios en la Ciudad y otros distritos, motivo por el que se remitió esa información a las demás jurisdicciones.

Por su parte, en el territorio bonaerense se constató que 12 de los implicados son varones y una es mujer, con edades que abarcan entre los 29 y 80 años.

 

