Detuvieron a 22 pedófilos en Argentina y otros países

Al menos 22 personas fueron detenidas en 73 allanamientos que se realizaron en el marco de una causa que investiga una red de tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil.

El Ministerio Público Fiscal porteño informó a la agencia Noticias Argentinas que los procedimientos se llevaron a cabo en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Buenos Aires, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán, mientras que también se efectuaron operativos en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Se trata de la quinta edición del operativo Aliados por la Infancia fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (CIJ) y que surge de las investigaciones encabezadas por la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas.

Los especialistas incautaron en la Argentina 83 celulares, 97 dispositivos de almacenamiento, 150 dispositivos electrónicos, cuatro elementos no digitales, 32 notebooks, 20 computadoras, 11 tablets y un arma.

La Unidad de Cibercrimen identificó a usuarios en la Ciudad y otros distritos, motivo por el que se remitió esa información a las demás jurisdicciones.

Por su parte, en el territorio bonaerense se constató que 12 de los implicados son varones y una es mujer, con edades que abarcan entre los 29 y 80 años.