El mercado se tranquiliza en medio del ruido político

Acciones y bonos tuvieron ayer resultados mixtos con un recorte de pérdidas respecto de la jornada anterior, mientras que el riesgo país subió y tocó un máximo en cuatro meses.

En tanto, el dólar oficial cerró estable en $1.330 para la compra y $1.370 para la venta, según la pizarra del Banco Nación, siendo los mismos valores con los que terminó el lunes.

El Merval cerró ayer con una suba de 0,57% ubicado en 2.033.345,20, luego de perder el lunes 4%.

En un panel líder con mayoría de alzas, se destacó la suba de Transportadora Gas del Norte (4,33%), Central Puerto (3,58%) y Transener (2,63%). Las mayores bajas fueron de Ternium (-3,14%) y Grupo Financiero Galicia (-1,73%).

En tanto, los ADRs tuvieron una jornada mayormente positiva, con principales alzas de Transportadora Gas del Sur (3,29%), Central Puerto (2,81%) e YPF (1,89%).

De este modo, se las acciones estabilizaron tras los derrumbes de más de 10% debido a la incertidumbre política generada por los audios del exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo en donde refiere a supuestas coimas relacionadas con la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, así como el impacto de las tasas de interés en la economía real y balances empresariales.

Los bonos operaron mixto. El AL30 registró una suba de 0,32%, mientras que el AL35 cayó 1,72%.

En tanto, a raíz de la fuerte caída de los bonos soberanos que se produjo en el arranque de la semana, el Riesgo País subió a 829 puntos básicos, un salto de cerca de 100 puntos en una sola jornada. Tocó un máximo en cuatro meses, con una suba de 14,80% en esta jornada.

El indicador reacciona luego de que el lunes, por el ruido político y la puja con los bancos, los inversores huyeron de los activos argentinos y provocaron caídas de hasta un 3,5% en los títulos.

Este es el motivo que disparó el Riesgo País, un indicador que elabora el banco JP Morgan y define la sobretasa que debe pagar el bono de un país por sobre la que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

Este es el dato que más preocupa al Gobierno porque necesita que este indicador se desplome a la zona de 300/400 puntos para estar en condiciones de empezar a planear la refinanciación de la deuda que vence en dólares durante 2026.

En la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía confían en que esto sucederá luego de que se despeje la incertidumbre electoral de las próximas semanas.