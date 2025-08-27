Rosario de Lerma: gran demanda de vecinos para utilizar la Panadería Social municipal

Funciona en el barrio San Jorge, dentro del Complejo Recreativo Municipal que fuera totalmente refuncionalizado por la gestión del Intendente Sergio Ramos y como iniciativa del propio jefe comunal en respuesta a un grupo de mujeres del Barrio.

Con el objetivo de acompañar a emprendedores y vecinos que no cuentan con un espacio propio para producir y que desean vender o simplemente amasar y hornear el pan para sus familias, la Municipalidad de Rosario de Lerma puso en marcha un taller de panadería, equipado con maquinaria profesional y herramientas específicas para la elaboración de productos de panificación.



El nuevo espacio funciona en el barrio San Jorge, dentro del Complejo Recreativo Municipal, un predio que fue completamente refuncionalizado por la actual gestión, encabezada por el intendente Sergio Ramos. El mandatario destacó que la elección del lugar no es casual: “Queremos que las madres puedan venir con sus hijos. Mientras ellos juegan en el complejo, ellas pueden amasar pan, ya sea para autoconsumo o para generar ingresos”, expresó.



Para poner en marcha el proyecto, se reacondicionó un sector que estaba en desuso, se instaló gas natural, y se adquirió equipamiento específico para panadería: hornos, amasadoras, mesas de trabajo, utensilios y todos los elementos necesarios para desarrollar la actividad con calidad profesionales.



El espacio está abierto de lunes a sábado, en distintos turnos, y los interesados pueden inscribirse personalmente en el complejo municipal, de lunes a sábado de 8 a 12 hs. allí se les informará cuales son los horarios disponibles de acuerdo con la demanda existente.



Requisitos para participar:

• Ser mayor de 18 años

• Tener domicilio en Rosario de Lerma

• Poseer conocimientos en panadería

• Llevar la materia prima a utilizar

• Traer elementos de higiene y seguridad personal (delantal y cofia)



El taller representa una valiosa oportunidad para crecer, aprender y producir en un entorno diseñado para acompañar el desarrollo personal y económico de los vecinos. Desde el municipio destacaron que la convocatoria sigue abierta y que el espacio está disponible para todos los que deseen iniciar o fortalecer su emprendimiento en panadería