Día de la Radiofonia Argentina
ANDIS
Diputados salteños
Perros peligrosos
El Carril
IPS
Panadería Social
Municipios

Comenzará en El Carril la redacción de la carta orgánica municipal

El próximo 9 de septiembre se pondrán en marcha las sesiones ordinarias de la Convención Municipal en El Carril.
Miércoles, 27 de agosto de 2025 10:09
Convencionales municipales de El Carril

Ayer se concretó la primera reunión de los 14 convencionales municipales elegidos para redactar la primera Carta Orgánica que tendrá el municipio de El Carril, en el Valle de Lerma.

El encuentro se desarrolló en la Casa de la Cultura, donde se dispuso la Sala de Reuniones especialmente acondicionada para esta tarea institucional. Durante la jornada se resolvió que la Jura de los convencionales se llevará a cabo el viernes 5 de septiembre, mientras que el martes 9 a las 20 horas quedará oficialmente inaugurado el período de Sesiones Ordinarias.

En la misma reunión se definieron las autoridades de la Convención: el intendente Efraín Orosco fue elegido presidente, mientras que Pablo Espinoza ocupará la vicepresidencia primera y Gabriela Ruano la vicepresidencia segunda.

Con la puesta en marcha de este proceso, El Carril inicia un paso histórico hacia la consolidación de su autonomía municipal, al dotarse por primera vez de un marco normativo propio que regirá el funcionamiento institucional, político y administrativo de la comuna.

Últimas noticias

