RANI IVECO presentó en Salta el nuevo IVECO S-Way, el camión más innovador de la historia de la marca

RANI IVECO, concesionario oficial de la marca en el NOA, llevó adelante la presentación del nuevo IVECO S-Way en su sucursal de Salta, en un encuentro exclusivo que reunió a clientes selectos de sectores estratégicos como la construcción, el transporte, la minería y el comercio.

El nuevo IVECO S-Way representa el camión más avanzado en la historia de la marca, diseñado para dar respuesta a las exigencias de un transporte moderno, eficiente y seguro. Con un estilo renovado, un motor de gran potencia y una cabina que prioriza el confort del conductor, este modelo marca un antes y un después en el mercado.

Durante la jornada de presentación, los asistentes pudieron disfrutar de un programa especialmente diseñado para experimentar de cerca sus prestaciones: degustación de comidas regionales, test drives guiados por especialistas y una propuesta comercial exclusiva, además de charlas técnicas a cargo del ingeniero de ventas Manuel Pardal y el gerente de marketing Justo Herrou.

El S-Way se destaca por incorporar un completo sistema de asistencia avanzada al conductor (ADAS), que eleva los estándares de seguridad en cada ruta. Entre sus principales funciones se encuentran el sistema de alerta por cambio de carril (LDWS), el control crucero adaptativo (ACC) y el freno automático de emergencia (AEBS), que brindan un manejo más seguro y confiable. A estas soluciones se suma el DAS, sistema de monitoreo de atención del conductor, que detecta signos de fatiga o distracción, y el DSE, evaluador en tiempo real del estilo de conducción, que promueve una conducción más eficiente.

En cuanto a la tracción y la estabilidad, el camión integra sistemas como el Hill Holder, que facilita la partida en pendientes, y los controles ATC/ASR, que optimizan la adherencia en todo tipo de superficies. Además, su innovador sistema de freno de motor ofrece hasta 610 CV de potencia de frenado, siendo el único de su categoría capaz de detener completamente el vehículo sin necesidad de intarder, con cuatro etapas de operación y un manejo sencillo y confortable.

El S-Way también introduce la Easy Way App, una plataforma que conecta al conductor con el vehículo y simplifica el control de funciones claves. En paralelo, la conectividad de IVECO ON permite un monitoreo en tiempo real del desempeño de la unidad, control de consumos, planificación de mantenimientos y gestión de flotas con altos niveles de eficiencia.

La presentación del nuevo IVECO S-Way reflejó una vez más el compromiso de RANI IVECO con la innovación, la eficiencia y el acompañamiento cercano a cada cliente. Más que un lanzamiento, el evento fue una experiencia que reforzó la confianza de los sectores productivos en un socio estratégico para el crecimiento regional.

El S-Way no es solo el mejor IVECO de la historia: es la unión de tecnología, seguridad, potencia y respaldo. Un camión preparado para liderar el futuro del transporte en el NOA y en todo el país.