21°
27 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Desde junio de 2025 PAMI entregó más de 600 mil pañales en Salta

El nuevo sistema de provisión directa a domicilio, vigente desde junio, alcanzó a más de 517 mil envíos.
Miércoles, 27 de agosto de 2025 16:26
Desde que se puso en marcha en junio, el nuevo sistema de provisión de pañales de PAMI permitió en Salta la entrega de más de 618 mil unidades a más de 3 mil afiliados que requieren la prestación. Según los datos oficiales, la cobertura en la provincia supera el 85%, lo que refleja una distribución sostenida y con amplio alcance.

El alcance nacional

En todo el país, el programa ya concretó más de 46 millones de pañales distribuidos en más de 517 mil envíos. La tasa de entrega completada de manera correcta se ubica en el 82%, lo que, de acuerdo a los registros del Instituto, marca cifras récord en comparación con el sistema anterior.

Un esquema más directo y con trazabilidad

La modalidad actual elimina intermediarios y asegura que los afiliados reciban el insumo directamente en su domicilio, lo que evita filas en farmacias y traslados. Además, PAMI puede seguir la trazabilidad del producto en cada etapa del proceso, lo que permite un manejo más eficiente de los recursos.

Los pañales que se entregan cumplen con los criterios de la ANMAT y presentan mejoras de calidad: son anatómicos, elastizados y de alta absorción.

Recomendaciones a los afiliados

El sistema contempla una segunda visita si en la primera no se concreta la entrega. Para garantizar el servicio, se recomienda a los afiliados verificar que su domicilio esté actualizado, llamando al 138 PAMI Escucha (opción 0) o acercándose a la agencia más cercana.

