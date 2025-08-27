Jujuy: un hombre fue detenido tras asesinar a otro luego de varias puñaladas

Un hombre de 28 años fue detenido tras asesinar a otro de 39 luego de varias puñaladas, por lo que es imputado por "homicidio simple" y se dictará prisión preventiva en la provincia de Jujuy.

El hecho se registró el pasado sábado a las 4.30, en la ciudad de Libertador General San Martín, donde un hombre asesinó a puñaladas a otro, con quien consumía bebidas alcohólicas. En un momento se produjo una discusión que terminó cuando uno de los protagonistas extrajo un arma blanca y atacó a puñaladas a la víctima.

Luego de unos momentos, los vecinos vieron la situación y llamaron al 911, para que tras unos minutos arribó la policía. En el lugar constataron que se trataba de un hombre con abundante pérdida de sangre, por lo que dieron intervención al personal del SAME, pero lamentablemente la víctima carecía de signos vitales.

Asimismo, desplegaron un operativo cerrojo y lograron dar con el paradero del inculpado, quien fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Tras las tareas de rigor del personal del departamento de Criminalística en el lugar de los hechos, el personal del Cuerpo de Bomberos trasladó a la víctima a la morgue del Poder Judicial San Pedro.

Finalmente, la investigación está a cargo del fiscal Ernesto Resúa del Ministerio Público de la Acusación.