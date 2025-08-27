La millonaria multa que podría recibir José Luis Espert por haberse ido en moto y sin casco

Tras los violentos incidentes en la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora, de la que fue evacuado en moto, el diputado José Luis Espert podría enfrentar una multa de tránsito de hasta $717.500 por circular sin casco. La posible sanción se enmarca en el nuevo cuadro tarifario para las infracciones viales que el gobierno de Axel Kicillof actualizó en la provincia de Buenos Aires.

Si bien no hay un ítem específico para la falta de casco en el listado de sanciones, la ley equipara esta falta a la de no usar cinturón de seguridad. La multa por esta infracción va desde los $143.500 hasta los $717.500.

El nuevo cuadro tarifario en la Provincia

El gobierno bonaerense actualizó los valores de las infracciones a través de la Unidad Fija (UF), que ahora cuesta $1.435. El nuevo esquema, que rige hasta el 31 de agosto, contempla duras sanciones para las faltas más graves.

Exceso de velocidad: de $215.250 a $1.435.000.

Conducir alcoholizado o bajo estupefacientes: de $287.000 a $1.435.000.

Cruzar un semáforo en rojo: de $143.500 a $717.500.

Circular sin VTV: de $143.500 a $717.500.

Mal estacionamiento: de $71.750 a $143.500.

La imagen de Espert yéndose sin casco se viralizó el pasado miércoles, luego de que la comitiva presidencial fuera evacuada de urgencia de un acto de campaña en Lomas de Zamora tras ser agredida con piedras.