Pabo Fornasari, de cara al clásico con Gimnasia de Jujuy: "Esperemos dar el máximo y traernos una victoria para Salta"

A pocos días de enfrentar a Gimnasia de Jujuy, en una nueva edición de uno de los clásicos del norte argentino, Pablo Fornasari, director técnico de Central Norte, conversó con El Tribuno y destacó que el equipo se prepara con la seriedad que amerita un partido tan importante, no solo para los jugadores sino, y sobre todo, para los hinchas: "Esperemos dar el máximo y traernos una victoria para Salta".

La victoria frente a Gimnasia de Mendoza el sábado pasado (1 a 0) tuvo una importancia mayúscula, dejó a Central Norte a solo dos puntos de su principal objetivo planteado en el inicio de la gestión de Fornasari: salvarse del descenso.

"La realidad es que cuando asumimos era una situación muy complicada que había que sacar adelante rápidamente. Por fortuna los futbolistas lo entendieron rápido lo que íbamos a necesitar para poder competir en esta divisional, y sacar el momento adelante. Se fueron dando los resultados enseguida desde nuestra llegada y eso hizo que el clima de trabajo y el ambiente en el día a día sea mejor", expresó el DT cuervo.

El clásico con Gimnasia de Jujuy

Consultado sobre las declaraciones del presidente de Gimnasia de Jujuy, quien afirmó que su clásico es contra Juventud, Fornasari optó por no entrar en polémicas. Consideró que son parte del "folclore del fútbol" y que, a pesar de la chicana, el presidente se mostró "muy correcto".

"No lo decía con malas intenciones, sino porque realmente Gimnasia había jugado muchas más veces contra Juventud que contra Central Norte y que por eso consideraba o decía eso", explicó.

Respecto a la posibilidad de clasificar al reducido (los ocho mejores equipos de la zona para pelear por el segundo ascenso), Fornasari se mostró realista. Reconoció que la distancia con Central Córdoba (el octavo) es grande. "La distancia sigue siendo mucha, quedan 18 puntos en juego y estamos a 11, que es un montón, se tienen que dar muchos resultados y alinearse muchísimo los planetas para poder llegar".

En cuanto al balance de su gestión, el entrenador destacó el rendimiento positivo en números y estadísticas.

La confianza en el arquero Enzo Vázquez

También se refirió a la confianza depositada en el joven arquero salteño Enzo Vázquez. Desde su llegada, Fornasari le dio la oportunidad y el arquero respondió con creces, manteniendo la valla invicta en ocho ocasiones, un hito que podría ser un récord histórico para el club.

"Nos la jugamos por él, le dimos la oportunidad, creo que él la venía esperando también y nos respondió de la mejor manera porque mantuvo ocho veces la valla invicta desde que estamos nosotros, creo que ya superó el récord del club en la historia en cantidad de vallas invictas en un torneo. Viene respondiendo muy bien y me pone muy contento porque es un chico con mucha proyección, joven, tiene un futuro enorme y que tiene una competencia muy sana hoy con Alan González, que también es un profesional muy bueno", comentó el técnico.

Finalmente, Fornasari valoró la buena relación que mantiene tanto con la dirigencia, con la que tiene un diálogo constante, como con los hinchas, quienes le demuestran su apoyo en cada partido y en la calle. También destacó el trabajo con las divisiones inferiores, ya que ocho o nueve juveniles entrenan con el primer equipo para que se adapten al ritmo de competencia, un proceso crucial para el futuro del club.