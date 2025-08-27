PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
27 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salta
Jujuy
José Luis Espert
Independiente
Guillermo Francos
Central Norte
La Muni en tu barrio
Juicio por jurado
Quema de pastizales
Flow
Salta
Jujuy
José Luis Espert
Independiente
Guillermo Francos
Central Norte
La Muni en tu barrio
Juicio por jurado
Quema de pastizales
Flow

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Un brutal homicidio será el primer caso en un Juicio por Jurado en Orán

Se trata del caso de un hombre hallado con 27 puñaladas en septiembre de 2024, que marcará un precedente judicial en la región.
Miércoles, 27 de agosto de 2025 19:19
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el distrito de Orán, una causa por un brutal homicidio se convertirá en el primer caso en ser juzgado bajo la modalidad de juicio por jurados. La noticia surge tras la decisión del juez de Garantías 1, Francisco Oyarzú, de elevar a juicio la acusación de homicidio calificado por alevosía contra un hombre de 37 años.

El trágico suceso ocurrió el 25 de septiembre de 2024. Días después, el cuerpo de la víctima se encontró en el kilómetro 15 de la ruta provincial 5. Las pericias revelaron que el hombre sufrió 27 puñaladas y otras lesiones.

La investigación, a cargo de la Unidad de Investigación GAP Orán y la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) Norte, fue clave para identificar al sospechoso. A través del análisis de cámaras de seguridad, informes de telefonía celular y pruebas de cotejo genético, los investigadores lograron establecer la participación del imputado en el crimen.

La fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia. Ella sostuvo la acusación por homicidio calificado por alevosía, una figura legal que contempla la indefensión de la víctima.

Con la remisión de la causa a juicio, se espera que este caso no solo busque justicia para la víctima, sino que también siente un precedente histórico para el sistema judicial de Orán. La causa pasará a la Mesa Distribuidora para ser elevada a la Sala del Tribunal de Juicio, donde se conformará el jurado popular para el proceso.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD