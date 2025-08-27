PUBLICIDAD

27 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta
Jujuy
José Luis Espert
Independiente
Guillermo Francos
Central Norte
La Muni en tu barrio
Juicio por jurado
Quema de pastizales
Salta

Sancionaron a cinco personas por quemar pastizales en zona sudeste

Detectaron in fraganti a un grupo de hombres que se encontraban generando focos ígneos en cercanías a la Av. Gaucho Méndez.
Miércoles, 27 de agosto de 2025 19:31
Detectaron a un grupo de personas que se encontraba quemando pastizales en cercanías a la avenida Gaucho Mendez, ubicada en la zona sudeste de la ciudad. 

Luego de observar una columna de humo, el personal de la Patrulla Ambiental municipal se dirigió al lugar y confirmó que cinco sujetos estaban desmontando un predio y quemando los restos de las malezas. Ante esta situación se procedió a sancionarlos y multar al encargado de la cuadrilla.

Por su parte, el personal policial del sistema de emergencias 911 procedió a la detención de estas personas por cometer un hecho de contravención. 

Temas de la nota

