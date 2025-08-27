Juicio contra una madre acusada de matar a golpes a su hijo: la tía de la víctima hundió a la imputada

El juicio contra Lidia Raquel Cardozo, acusada de matar a golpes a Leonel Francia, su hijo de 11 años, continuó este miércoles con declaraciones que hundieron a la imputada, especialmente la de la hermana de la mujer y tía de la víctima.

La tía de Leonel se refirió a lo que sabía y conocía de la relación del niño con su madre y de su rol de tutora del menor ante las instituciones donde realizaba actividades escolares y extracurriculares. Dijo conocer de la rigurosidad y disciplina impuesta por la acusada al niño, y que, en caso de incumplimiento, le aplicaba castigos físicos con un cinto.

También declaró una vecina

Luego fue el turno de una vecina de la vivienda de Cardozo, quien aseguró que veía al niño colaborando con la apertura del negocio de su madre, antes de asistir a la escuela, y que luego se dirigía corriendo al establecimiento, ya fuera de horario de entrada.

Al ingreso de la madre de la acusada y abuela del niño, citada como testigo, se pudo verificar que no se encontraba en condiciones físicas para declarar, por lo que se resolvió incorporar la declaración que había prestado en sede fiscal.

Al concluir la jornada, los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, dispusieron un cuarto intermedio hasta las 9 de este jueves 28, para continuar con la ronda de testimoniales. El cargo que afronta la mujer es por la autoría del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo.

El caso

La noche del 31 de agosto de 2023, Cardozo se presentó en el hospital Papa Francisco con su hijo ya sin signos vitales y sostuvo que el niño se había caído desde el segundo piso de su vivienda en construcción. Sin embargo, el examen médico reveló lesiones incompatibles con esa versión.

Leonel presentaba excoriaciones en brazos y piernas, lesiones en el pie, sangrado de oído y una herida profunda en el mentón. El informe de autopsia confirmó que la causa del deceso fue un traumatismo encéfalo craneano grave por lesión punzopenetrante.