NEOS potencia a Cafayate: inversión, turismo y futuro en la tierra del vino

Cafayate tiene una oportunidad única: el turismo y el vino pueden consolidarse como motores de desarrollo, atrayendo visitantes de todo el mundo que buscan experiencias auténticas en un entorno natural incomparable.

En este contexto, NEOS, la desarrolladora del grupo Saltapor, reafirma su compromiso de transformar el potencial de cada lugar en oportunidades concretas de inversión. Es así que decide apostar fuertemente por Cafayate con dos grandes proyectos estratégicos que buscan acompañar y potenciar el crecimiento de la región: Mercatus y Chaquies.

Mercatus será el primer mercado comercial de Cafayate. Con 22 locales distribuidos a solo 300 metros de la plaza central, se convertirá en un punto de encuentro cultural, gastronómico y turístico. Un espacio diseñado para que lo local se exprese y se proyecte hacia el mundo, generando movimiento, valor y nuevas oportunidades tanto para la comunidad como para los inversores que busquen una ubicación estratégica en el corazón de la ciudad.

Sobre este lanzamiento, José Ruiz, socio de NEOS, destaca: “Con Mercatus buscamos generar en Cafayate una nueva oferta comercial y cultural, que conecte lo mejor de la producción local con visitantes de todo el mundo. Será un proyecto que potencie la actividad turística, genere empleo y brinde nuevas alternativas de inversión con gran proyección.”

Por su parte, Chaquies se consolida como un proyecto inmobiliario único en el NOA, respaldado por la confianza de los inversores. En solo 9 meses, más de 100 unidades funcionales fueron fondeadas por inversores de distintos puntos del país e incluso del exterior, reflejando su solidez y proyección.

Este desarrollo combina diseño contemporáneo, confort y naturaleza en diálogo con el paisaje vitivinícola de Cafayate. Con más de 164 unidades y un avance de obra superior al 50%, Chaquies redefine la forma de habitar la región respetando su esencia, pero con una mirada moderna y sustentable.

Cafayate es un destino nacional y una denominación de origen tanto vitivinícola como turística. En ese marco, proyectos como Chaquies permiten acompañar desde el sector privado iniciativas que atraen turistas, amplían la oferta de servicios y promueven un mayor pernocte en la región.

Esteban Giamari, Gerente Comercial de NEOS, explica: “Chaquies no es solo un desarrollo inmobiliario, es una propuesta pensada para quienes buscan calidad de vida en un entorno único. Queremos que cada unidad combine el confort moderno con la esencia natural de Cafayate, y que los inversores vean en este proyecto no solo una rentabilidad atractiva, sino también la posibilidad de ser parte del crecimiento sostenido de la región.”

Con estas iniciativas, NEOS demuestra que el crecimiento inmobiliario puede ser también una forma de enriquecer la identidad local y generar experiencias únicas tanto para residentes como para turistas.

La visión de NEOS es clara: transformar el potencial de Cafayate en proyectos inmobiliarios que trasciendan, generando rentabilidad, crecimiento y futuro para la región.