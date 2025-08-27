El Gran Maestro Pablo Acosta, imbatible en el Éxodo Jujeño

El fin de semana se llevó a cabo con éxito la quinta edición del torneo de ajedrez "Éxodo Jujeño", con la participación del Gran Maestro salteño Pablo Acosta en la categoría libre, quien fue el ganador del torneo demostrando toda su experiencia, consolidando un juego sólido y no perdiendo ninguna partida.

El certamen, que se desarrolló en una modalidad rápida de 20 minutos por jugador, a un sistema suizo de 6 rondas, fue organizado por el centro vecinal del barrio "23 de Agosto" de Palpalá y fiscalizado por la Escuela Rey Blanco.

El segundo lugar lo obtuvo el MF Cristian Robledo y el podio lo completó Jorge Sipaila. En tanto la mejor jugadora fue Aylén Antune, seguida por Elisabeth Saldañez.

Fernando Báez se consagró como mejor jujeño, Juan Carlos Saldáñez mejor supra 50, Bautista Pedraza fue el mejor en Sub-18 y Dario Presza mejor salteño. Todos ellos recibieron premios en efectivo.

La categoría Sub-12, Sub-14 y Sub-16 se desarrolló de manera libre, con grandes jugadores, llevándose una valiosa experiencia, incluso se midieron con los maestros, que le marcaron algunas cuestiones a corregir y les dieron consejos para mejorar.