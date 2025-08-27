PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Boxeo
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Los Infernales
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
red de agua en Tartagal
caravana de milei
Elección del defensor del Pueblo
reconstrucción del mercado san miguel
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Boxeo
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Los Infernales
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
Hablemos de lo que viene - vino & turismo
red de agua en Tartagal
caravana de milei
Elección del defensor del Pueblo
reconstrucción del mercado san miguel
Hablemos de lo que viene - vino & turismo

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR BLUE

$1355.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Rosalez buscará quedarse con el trono de Cantero

Se enfrentarán este sábado en la Federación Argentina de Boxeo por el título argentino de supergallos.
Jueves, 28 de agosto de 2025 01:52
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

A todo o nada. El santiagueño Sergio Daniel Rosalez buscará quedarse este fin de semana con el título argentino de los supergallos, cuando enfrente al santafesino Alan Cantero, el actual campeón de la categoría, en una velada que se llevará a cabo en el cuadrilátero de la Federación Argentina de Boxeo, a partir de las 22.
Pero lo cierto es que Rosalez se encuentra hace unos días en Salta, recibiendo un duro entrenamiento por parte del reconocido mánager Alfredo "Pony" Rivero.
Rivero fue campeón argentino mosca, 5 veces campeón nacional amateur y cosechó medallas en los Panamericanos de Mar del Plata 1995, en Odesur Venezuela, en Puerto Rico y en los Panamericano de Buenos Aires, entre sus muchos galardones.


De esta manera se hizo cargo de Rosalez, quien también es el actual campeón del Cono Sur de la Asociación Mundial de Boxeo y también está segundo en el ranking de los supermoscas.
Además posee un ranking de 17 peleas, de las cuales se impuso en 12 oportunidades.
"Me vine a Salta desde mi Santiago del Estero natal y estoy entrenando en doble turno en el gimnasio de Marcos Morinigo (el exdelantero que supo vestir los colores de Juventud Antoniana, Central Norte y Gimnasia y Tiro)", destacó Rosalez.
El boxeador, quien se caracteriza por la velocidad y su potencia, resaltó que "si bien no conozco mucho a Cantero, de quien vi algunas peleas, estoy dispuesto a arrebatarle el título cueste lo que cueste".
Y con respecto a su futuro destacó que "solo estoy concentrado en esta pelea y vamos a ver qué pasa después. Solo quiero colgarme el cinturón este fin de semana".

Escuela de talentos

Cabe destacar que el "Pony" Rivero próximamente abrirá su escuela de boxeo en las instalaciones del gimnasio que posee Marcos y su hijo Franco, en calle Lamadrid 57, quien ingresó al "teem" de Rivero.
Las clases se iniciarían la semana próxima.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD