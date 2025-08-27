Rosalez buscará quedarse con el trono de Cantero

A todo o nada. El santiagueño Sergio Daniel Rosalez buscará quedarse este fin de semana con el título argentino de los supergallos, cuando enfrente al santafesino Alan Cantero, el actual campeón de la categoría, en una velada que se llevará a cabo en el cuadrilátero de la Federación Argentina de Boxeo, a partir de las 22.

Pero lo cierto es que Rosalez se encuentra hace unos días en Salta, recibiendo un duro entrenamiento por parte del reconocido mánager Alfredo "Pony" Rivero.

Rivero fue campeón argentino mosca, 5 veces campeón nacional amateur y cosechó medallas en los Panamericanos de Mar del Plata 1995, en Odesur Venezuela, en Puerto Rico y en los Panamericano de Buenos Aires, entre sus muchos galardones.

De esta manera se hizo cargo de Rosalez, quien también es el actual campeón del Cono Sur de la Asociación Mundial de Boxeo y también está segundo en el ranking de los supermoscas.Además posee un ranking de 17 peleas, de las cuales se impuso en 12 oportunidades."Me vine a Salta desde mi Santiago del Estero natal y estoy entrenando en doble turno en el gimnasio de Marcos Morinigo (el exdelantero que supo vestir los colores de Juventud Antoniana, Central Norte y Gimnasia y Tiro)", destacó Rosalez.El boxeador, quien se caracteriza por la velocidad y su potencia, resaltó que "si bien no conozco mucho a Cantero, de quien vi algunas peleas, estoy dispuesto a arrebatarle el título cueste lo que cueste".Y con respecto a su futuro destacó que "solo estoy concentrado en esta pelea y vamos a ver qué pasa después. Solo quiero colgarme el cinturón este fin de semana".

Escuela de talentos

Cabe destacar que el "Pony" Rivero próximamente abrirá su escuela de boxeo en las instalaciones del gimnasio que posee Marcos y su hijo Franco, en calle Lamadrid 57, quien ingresó al "teem" de Rivero.

Las clases se iniciarían la semana próxima.