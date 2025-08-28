Con escrituras, la UNSa de Metán ya tiene casa propia

Se llevó a cabo en Metán el acto de entrega del primer testimonio de las escrituras del inmueble donde funciona la Sede Regional Sur de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). El encuentro contó con la presencia del Rector, Mg. Miguel Nina, la Vicerrectora, Dra. María Rita Martearena, y el intendente José María Issa, quien expresó: "Hoy celebramos un hecho histórico para nuestra ciudad. La UNSa ya cuenta con casa propia, un sueño hecho realidad".

"Desde aquí renovamos nuestro compromiso de defender la universidad pública, gratuita y de calidad, porque es la herramienta que abre caminos y oportunidades a nuestros jóvenes", aseguró el jefe comunal.

Más de 40 ingenieros

El diputado Sebastián Otero, quien también impulsó las gestiones informó que el Gobierno provincial transfirió a la Universidad Nacional de Salta el inmueble identificado con la matrícula N° 1917 del departamento Metán, con el cargo de destinarlo a las actividades que le son propias a la sede regional sur.

La medida se oficializó a través del decreto N° 481 del gobernador, Gustavo Sáenz, publicado en el Boletín Oficial. De esta manera se promulgó la ley provincial N° 8842, aprobada por la Legislatura, por iniciativa del legislador metanense.

Diputados y Senadores de la Provincia habían aprobado el proyecto para transferir el remodelado edificio del exPoliclínico Ferroviario a la sede regional de la UNSa en Metán. "Desde que abrió sus puertas ya egresaron más de 40 ingenieros agronómicos solo para citar alguna carrera de grado, muchos de los egresados de la universidad están trabajando en esta sede", especificó Otero.