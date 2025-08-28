El enoturismo salteño, en la ruta aérea Salta - Panamá

En el marco de las acciones de promoción internacional previas a la nueva ruta aérea que unirá Salta con Panamá a través de Copa Airlines, Salta fue protagonista del encuentro "Vinos con Destino: Enoturismo Argentino – Salta y Mendoza en Honduras", realizado en la Residencia Oficial de Argentina en Honduras.

El evento, desarrollado en formato híbrido (presencial y virtual), estuvo dirigido a operadores turísticos locales, quienes accedieron a información sobre la oferta de enoturismo y experiencias turísticas de la provincia, con el objetivo de seguir consolidando a Salta como un destino atractivo en mercados internacionales.

La jornada concluyó con una cata de vinos y contó también con la participación de referentes de Mendoza y de Copa Airlines, que brindaron información.

Esta acción se enmarca en la próxima inauguración de la ruta aérea Salta–Panamá, que comenzará a operar el 23 de septiembre con tres frecuencias semanales (martes, jueves y domingos), fortaleciendo la conectividad de la provincia con Centroamérica y el Caribe a través de Copa.

La conexión con Panamá abrirá a Salta acceso a 85 ciudades en 32 países con el hub de Copa Airlines, permitiendo a los viajeros conectarse con Norte, Centro y Sudamérica, el Caribe y Europa, sin pasar por BsAs.

Además de potenciar el turismo receptivo, esta conexión facilitará la exportación de productos salteños a mercados internacionales.

Con esta nueva ruta, Salta fortalece su red de vuelos internacionales, sumándose a las conexiones ya existentes con Lima (Perú), San Pablo (Brasil) y Asunción (Paraguay); y a la nueva conexión aérea con Florianópolis (Brasil) que iniciará el próximo 2 de enero. De esta manera, la provincia consolida su rol como puerta de entrada al Norte argentino para los viajeros internacionales.