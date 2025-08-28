Extensión de la red de agua en Tartagal

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, junto al intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, dieron inicio ayer a la obra de optimización y extensión de redes de agua potable que beneficiará a la zona oeste de la ciudad.

La misma se ejecutará en dos etapas y, en proyección, alcanzarán las mejoras en el servicio de agua a más de 25.000 vecinos que viven en la zona. El plazo de ejecución es de 9 meses y demanda una inversión de más de 700 millones de pesos. El alcance de la obra de optimización alcanzará a varios barrios, principalmente San Antonio, 40 Viviendas, parte de Belgrano, Vitiche y 350 viviendas.

"Seguimos invirtiendo en mejorar el servicio en todo el departamento San Martín", indicó Jarsún.

Por su parte el intendente Hernández Berni agradeció el compromiso y trabajo del equipo provincial destacando que la obra que inició hoy es de las más importantes que se ejecutan para la ciudad.

De acuerdo al proyecto se prevén dos etapas de trabajo que incluyen una cisterna de bombeo ubicada en la cancha del barrio 9 de Julio, cisterna alta ubicada en el camino a San Roquito, acueducto que nace en la cisterna Villa Güemes y acueducto como nexo hacia el norte hasta empalmar a las redes distribuidoras del barrio 9 de Julio. Asimismo, se proyecta una cañería de impulsión que va desde la cisterna de bombeo hasta la cisterna alta y una cañería de distribución desde la cisterna alta para abastecer a la comunidad Vitiche.