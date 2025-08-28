Hallaron marihuana en una pasta dental

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Una jovencita intentó ingresar marihuana para un detenido en una comisaría de Orán.

La mujer quedó detenida al encontrarse entre los elementos de higiene que llevaba para un familiar detenido un envoltorio con sustancia disecada que se comprobó se trataba de cannabis sativa, marihuana.

Ocurrió el martes, informó la policía, cuando una joven mujer se presentó a entregar alimentos a un detenido. Tras realizar la inspección, detectaron envoltorios con marihuana.

El procedimiento se realizó durante la noche, luego de que personal de la Comisaría 1 de Orán realizara la inspección de los alimentos que una mujer llevaba para un detenido. En el interior de un tubo de pasta dental, detectaron que había envoltorios con sustancia vegetal disecada. En ese contexto, la mujer fue demorada y la sustancia vegetal secuestrada.

Se dio intervención al personal de Drogas Peligrosas. Intervino la Fiscalía Penal 1.