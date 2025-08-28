Madre de vedette vinculada a red de trata

La Policía detuvo a Elizabeth Rodrigo, madre la vedette Ayelén Paleo, acusada de formar parte de una red que captaba a mujeres bajo la promesa de empleo doméstico y luego las obligaba a prostituirse en distintos departamentos de La Plata, Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe.

Tras el operativo, que incluyó 15 allanamientos, otras tres personas resultaron detenidas. En tanto, doce mujeres fueron rescatadas y asistidas por los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata.

La investigación se inició en noviembre del año pasado, cuando la Policía de la Provincia de Buenos Aires recibió una denuncia anónima que señalaba a una organización que prometía trabajos de limpieza, pero en realidad funcionaba como una fachada para la prostitución.

Según los investigadores, las víctimas eran obligadas a rotar cada diez o quince días entre distintos departamentos de La Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa y Rosario, trasladándolas en micros de larga distancia.

Durante una serie de allanamientos, la presunta líder de la red, Noelia Elizabeth Avalos, fue detenida en Berazategui, donde se sospecha que coordinaba los encuentros a través de un "call center".

Además, se pudo establecer que la mujer les retenía el 90% de las ganancias y, además, les exigía un pago de hasta $90.000 para la realización de los "books" fotográficos.

En La Pampa fue arrestado Carlos Molina, señalado como socio y regente de tres prostíbulos, mientras que en la misma zona del conurbano bonaerense fue detenida Noelia Macarena Lacuadra, responsable de las publicaciones en internet.

En CABA detuvieron a la madre de Paleo. Los investigadores creen que la mujer cumplía el rol de logística y fotógrafa de la organización, encargada de producir el material erótico que luego era publicado en páginas de ofrecimiento sexual.

Solo el 10 por ciento

La red de trata y de prostitución usaba billeteras virtuales para mover los dineros recaudados y en varias de ellas se hallaron grandes cantidades de dinero, las mujeres solo recibían el 10 por ciento.

Durante los allanamientos también se secuestraron computadoras, celulares, cámaras, anotaciones, máquinas de contar dinero, preservativos, lencería erótica, contratos de locación y más de 20 mil dólares en efectivo.

La causa está a cargo de la UFI 1 de La Plata, subrogada por la fiscal Cecilia Corfield, con intervención de juzgados de La Plata, Rosario, Santa Rosa y CABA. Los detenidos serán trasladados a la Provincia de Buenos Aires para ser indagados.