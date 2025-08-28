Millonaria por un día: Le devolvió a un banco seis millones de dólares

Un insólito error del Banco Provincia de Pilar, en Buenos Aires, convirtió por unas horas a Marta, una vecina del barrio San Alejo, en millonaria.

Tras advertir el error en la denominación de lo depositado la joven se dirigió al banco y devolvió prácticamente el dinero, pero luego dijo a la prensa que no le dieron ni las gracias por su comportamiento.

La historia comenzó cuando la mujer había acudido a una entidad bancaria de Pilar para depositar 6 millones de pesos, pero al revisar su cuenta descubrió que el monto se había acreditado en su caja de ahorro en dólares: 6 millones de dólares.

El hecho ocurrió días atrás, cuando Marta realizó la operación de forma presencial en la sucursal ubicada en la esquina de Rivadavia y Lorenzo López. "No nos dieron ni las gracias", relató indignada la vecina, al recordar la respuesta de la entidad bancaria tras subsanar el grave error.

Al llegar a su casa y chequear la transacción en su aplicación de Cuenta DNI, constató el error millonario. DE pronto se convirtió en millonaria en dólares, sin querer.

"Había gente que nos decía pongan la plata a trabajar así da intereses, que todo el proceso hasta que el banco resolviera el error podía tardar meses, pero nosotros sabíamos que no era nuestra así que fuimos a devolverla enseguida", contó su marido, Ricardo Ponce, camionero que actualmente se encuentra desempleado.

Ese mismo día, antes de las 15, la pareja se acercó nuevamente a la sucursal para dar aviso. Sin embargo, la reacción que recibieron los sorprendió tanto como la acreditación: "no nos dieron ni las gracias".